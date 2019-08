Eigentlich sollte DSDS-Gewinner Alphonso Williams an diesem Samstag in Bad Zwischenahn auftreten. Doch dieses Konzert musste abgesagt werden, weil "Mr. Bling Bling" erneut ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Erst Anfang des Jahres wurde der DSDS-Erstplatzierte wegen einer Niereninsuffizienz notoperiert.

Bisher hat sich das Management von Williams noch nicht zum Gesundheitszustand des schillernden Soulsängers geäußert. Aber auch der Auftritt am Sonntag auf dem Stadtfest in Nordenham wurde bereits vorsorglich abgesagt. Als Ersatz für Williams wird übrigens der DSDS-Zweitplatzierte Alex Jahnke in Bad Zwischenahn für Stimmung sorgen. Wann Williams das Krankenhaus wieder verlassen kann, ist derzeit noch unklar.

Von Thomas Kielhorn/RND