Nach dem tödlichen Unfall am Set des Films „Rust“, bei dem Schauspieler Alec Baldwin im vergangenen Oktober eine Kamerafrau erschossen hatte, hat die zuständige Behörde im US-Staat New Mexico die Filmproduktionsfirma mit der höchstmöglichen Geldstrafe belegt. Rust Movie Productions müsse 139.793 US-Dollar zahlen, berichtet die Nachrichtenagentur AP. Eine vorangegangene Untersuchung habe ergeben, dass die Produktionsleitung bewusst Sicherheitsvorkehrungen für Schusswaffen beim Dreh nicht eingehalten habe.

„Was wir auf der Grundlage der Ergebnisse unserer Ermittlungen wissen ist, dass es eine Reihe offensichtlicher Gefahren für Mitarbeiter in Bezug auf den Einsatz von Schusswaffen gab und das Versäumnis des Managements, auf diese offensichtlichen Gefahren zu reagieren“, sagte Bob Genoway, Leiter des Büros für Arbeitssicherheit, gegenüber AP.

Bei dem Vorfall während der Dreharbeiten zu dem Low-Budget-Western „Rust“ auf einer Filmranch in Santa Fe war am 21. Oktober Chef-Kamerafrau Halyna Hutchins (42) tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Alec Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkt, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene abgefeuert. Ermittlungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

RND/seb/dpa