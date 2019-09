Mallorca

Viel Trubel herrscht wieder um Michael Wendler (47) und seine 19-jährige Freundin Laura Müller. Das Paar wurde während eines Ausfluges in einem Tierpark auf Mallorca von einem Pavian überrascht. Während die beiden durch den Safari-Park fuhren, machte es sich ein Affe auf dem Seitenspiegel ihres Autos bequem. Dann erledigte er dort in aller Seelenruhe sein Geschäft. Der Schlagersänger filmte den tierischen Toilettengang und teilte ihn in der Story seines Instagram-Accounts.

Tierpark immer wieder in der Kritik

Der Safaripark, in dem die beiden ihren Tag verbrachten, ist derweil nicht ganz unumstritten. Tierschützer werfen den Betreibern vor, die Tiere nicht artgerecht zu behandeln. Gruppen hatten in den vergangenen Jahren immer wieder vor dem Gelände demonstriert, zudem hagelt es reihenweise schlechte Internetbewertungen. Die Betreiber selbst bestreiten die Vorwürfe.

Der Schlagersänger und seine Freundin haben sich dazu nicht in den Netzwerken geäußert. Laura lud stattdessen am Abend des Ausflugs ein Foto für ihre Fans aus einem Hotelzimmer hoch.

RND/al