Köln

Wolfgang Niedecken (68), Frontmann der Band BAP, bereitet die Parteienlandschaft im Osten Deutschlands Kopfzerbrechen. "Die AfD-Erfolge vor allem in den neuen Bundesländern machen einen ratlos", sagte Niedecken der " Rheinischen Post". BAP seien nach ihrer Tour eine Woche in Dresden gewesen, um Teile ihres neuen Albums einzuspielen.

Der Sänger: "Das Studio war in einem Vorort. Und wenn man dort all die AfD-Plakate sieht, wird einem unwohl zumute. Die SPD kommt praktisch gar nicht mehr vor, die Grünen noch ein bisschen. All das macht mich ratlos." Und weiter: "Die Demokratie ist tatsächlich in der Krise."

RND/dpa

Lesen Sie mehr: Lindenberg über Grönemeyers Konzertrede: „Was er gesagt hat, ist total gut!“