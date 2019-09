Las Vegas

US-Popsänger Aaron Carter (31, "Crush On You") wird der Streit mit seinen Geschwistern zu viel. In seinen Social-Media-Kanälen bittet er um Liebe - und darum, in Ruhe gelassen zu werden. "So lange ich mich erinnern kann, wollte ich nur bedingungslose Liebe und habe auf wahre Stabilität in unserer Familie gehofft", schrieb der Bruder von Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (39) am Sonntag (Ortszeit) bei Instagram. "Alles, was ich will, ist Liebe."

Er beruhigte seine Follower und betonte, er sei "okay". Er habe sich einfach entschieden, keine Angst mehr zu haben - nicht vor seiner Vergangenheit, nicht vor der Wahrheit und vor niemandem außer Gott. Und weiter: "Ich bitte euch darum, mich allein und die Justiz ihre Arbeit machen zu lassen."

Aaron Carter : Jahrelanger Drogenkonsum

Vor wenigen Tagen hatten Aarons Bruder Nick und seine Zwillingsschwester Angel (31) nach eigenen Worten ein Kontaktverbot beantragt. Die Begründung: Aaron habe erklärt, er trage Gedanken in sich, Nicks schwangerer Frau, ihrem ungeborenen Kind und Angel etwas anzutun. Wie das People-Magazin "TMZ" berichtete, wurde ein Anhörungstermin in der Sache für den 16. Oktober festgesetzt.

Aaron Carter hatte zuvor in einer US-Sendung über jahrelangen Drogenkonsum gesprochen. Er nehme derzeit mehrere Medikamente, um seine psychischen Probleme in den Griff zu bekommen, sei aber seit zwei Jahren clean, sagte der frühere Kinderstar, der seit Jahren an einem Comeback als Musiker arbeitet.

RND/dpa