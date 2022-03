67 Prozent der Deutschen befürworten ein langfristiges Engagement Deutschlands bei internationalen Krisen. Besonders Russlands Krieg in der Ukraine habe zu einem Sinneswandel unter den Deutschen geführt, so eine Umfrage der Körber-Stiftung. Gleichzeitig fordert die Mehrheit größere Unabhängigkeit von den USA in der Sicherheitspolitik.