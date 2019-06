Aktuelle Zusammenfassung:



Dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) wurde am Montag aus Bundeswehr-Kreisen bestätigt, dass es gegen 14 Uhr in Mecklenburg-Vorpommern nahe Plau am See zu einer Kollision zweier Eurofighter in der Luft gekommen ist. Der Pilot eines dritten Eurofighters vor Ort berichtete demnach, dass bei beiden Maschinen der Schleudersitz ausgelöst wurde.



Ein Pilot sei bereits in einer Baumkrone entdeckt worden, der zweite werde noch gesucht. Laut den Angaben befinden sich Hubschrauber der Bundeswehr im Rettungseinsatz.



Eines der beiden Flugzeuge stürzte nach Worten eines Ministeriumssprechers nahe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt. Die beiden Orte sind rund zehn Kilometer voneinander entfernt.



Alle drei Flugzeuge gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“, das in Laage bei Rostock stationiert ist. Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) wird an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, wie sein Sprecher sagte.