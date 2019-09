"How dare you" - mit diesem einfachen, aber auch einprägsamen Satz trat Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel den Politikern dieser Welt entgegen. "Wie könnt ihr es wagen?"

Die 16-Jährige sagte: "Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme kollabieren. Wir sind am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, worüber Sie reden können, sind Geld und Märchen vom ewigen wirtschaftlichen Wachstum. How dare you?"

Viele in der jungen Generation, die Angst vor den Folgen des Klimawandels haben, sehen in Thunberg ihre Stimme. Das Engagement der jungen Schwedin findet weltweit Beachtung. In vielen Ländern folgen Kinder und Jugendliche ihrem Beispiel, mittels eines Schulstreiks Öffentlichkeit für das Anliegen einer anderen Klimapolitik zu schaffen. Ihre emotionale Rede beim Klimagipfel in New York hat sich via Internet schnell verbreitet. Thunberg gilt als Kandidatin für den Friedensnobelpreis.

Wie Thunberg haben auch andere vor ihr die Welt mit griffigen Worten bewegt. Wir zeigen einige Beispiele - von Martin Luther King bis Ronald Reagan.

Zur Galerie "How dare you?" Mit ihren Worten auf dem UN-Klimagipfel hat Greta Thunberg großes Aufsehen erregt. Hier dokumentieren wir Reden und Sätze aus der Geschichte, die bleibenden Eindruck hinterlassen haben.

Von Tobias Peter/RND