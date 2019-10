Göttingen

Aktivisten haben am Montagabend eine Lesung des CDU-Politikers Thomas de Maizière beim Göttinger Literaturherbst verhindert. Nach Angaben der Polizei blockierten knapp 100 Demonstranten das Alte Rathaus, wo der frühere Innen- und Verteidigungsminister aus seinem Buch "Regieren" lesen wollte. Körperliche Auseinandersetzungen oder Verletzte habe es bei der Aktion nicht gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Protest gegen türkische Militäroffensive

Die Blockade der Lesung sei ein Protest gegen den Angriff der Türkei auf Nordsyrien, erklärte die "Basisdemokratische Linke" in Göttingen in einer Pressemitteilung. Thomas de Maizière sei mitverantwortlich für den sogenannten Flüchtlingsdeal, der zu einer beispiellos zahnlosen Haltung der Bundesregierung gegenüber der Türkei führe. Auch die Göttinger Gruppe der Umweltschutzbewegung Fridays for Future beteiligte sich an der Blockadeaktion.

Am alten Rathaus in #goettingen findet eine Protestaktion gegen die Buchvorstellung von Thomas de Maiziere statt. Thematisiert werden unter anderem Rassismus, Waffenexporte und die Kriminalisierung der kurdischen Bewegung#riseup4rojava #RojavaResistance #FridaysForFuture pic.twitter.com/DFpPoOyQa9 — Fridays For Future Göttingen (@for_fridays) October 21, 2019

In einer ersten Reaktion verurteilte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die Blockade. Thomas de Maizière habe "unserem Land und seiner freiheitlichen Verfassung viele Jahrzehnte lang gedient", twitterte der CDU-Politiker. "Die Blockade seiner Vorlesung in Göttingen durch die Antifaschistische Linke ist eine unerhörte Missachtung von Recht und Person, die wir nicht hinnehmen dürfen!"

Der Göttinger Literaturherbst ist mit 80 Veranstaltungen eines der größten Lese-Festivals Europas.

RND/dpa