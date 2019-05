Berlin

Bei der Vorbereitung der Kommunalwahl in Stuttgart, die zeitgleich zu der Europawahl am Sonntag stattfindet, ist es zu einer Panne gekommen. Es wurden vereinzelt fehlerhafte Stimmzettelblöcke verschickt auf denen die Kandidaten der FDP fehlten. Dabei habe es sich um Fehldrucke gehandelt, teilte die Kommune am Donnerstag mit. „Die Druckerei spricht von einem Papierbahnriss und hat sich für diesen Fehler entschuldigt.“

Mittlerweile habe die Post alle Stimmzettel korrekt zugestellt. In der Landeshauptstadt sind bei dem Urnengang am Sonntag 450 000 Personen wahlberechtigt.

FDP-Vertreter sauer: „Nicht akzeptabel“

FDP-Kreischef Armin Serwani sagte: „In einer Demokratie ist von der Stadt äußerst penibles Vorgehen bei Wahlen zu verlangen.“ Bei einer Gemeinderatswahl werde von den allermeisten Bürgern die Stimmzettel vorher ausgefüllt. „Deshalb ist es nicht akzeptabel, wenn bei den zugestellten Stimmblöcken unsere Listen irrtümlich fehlen.“

Serwani kritisierte zunächst getroffene Aussagen von Seiten der Stadt, wonach sich Wahlberechtigte namentlich per Telefon oder Mail bei der Verwaltung melden könnten. Dies verstoße klar gegen das Wahlgeheimnis, denn dadurch werde das Interesse an der FDP-Liste öffentlich bekannt. Er verlangte von der Stadt umgehende und vollständige Neuzustellung von Stimmblöcken in dem betroffenen Gebiet. „Andernfalls ziehen wir eine Anfechtung der Gemeinderatswahl in Betracht.“

