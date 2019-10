Erfurt

Aus der Landtagswahl in Thüringen geht die Linke erstmals als stärkste Kraft in einem Bundesland hervor. Die CDU verliert zweistellig und liefert sich nach den Hochrechnungen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, die im Vergleich zur letzten Landtagswahl in Thüringen doppelt so viele Stimmen erhält.

Auf Platz drei landet die SPD mit derzeit etwas mehr als 8 Prozent, gefolgt von den Grünen und der FDP, die beide knapp über 5 Prozent der Stimmen erhalten.

Ergebnisse in den Wahlkreisen

So haben die Thüringer bei der Landtagswahl 2019 in den einzelnen Wahlkreisen gewählt. Hinweis: Nicht für alle Wahlkreise sind die Stimmen bereits ausgezählt.

Wahlkreisergebnisse Thüringen 2019

Hier sehen sie, welcher Kandidat in welchem Wahlkreis voraussichtlich gewonnen hat: