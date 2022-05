Kiel

Die Wählerinnen und Wähler in Schleswig-Holstein haben die AfD aus dem Landtag geworfen. Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal seit ihrer Gründung vor neun Jahren muss die Partei ihre Plätze in einem Parlament wieder räumen.

Im Wahlkampf spielte die AfD schlicht keine Rolle, weder als Schreckgespenst noch mit irgendwie gearteten landespolitischen Lösungsvorschlägen. Auch die Themen Ukraine-Krieg und Corona-Regeln zahlten rechtsaußen nicht ein: Putin-Freunde sind im Land der Bundeswehr-Stützpunkte dünn gesät, Impfgegner ebenfalls – und von ihnen wählten 1,2 Prozent die „Querdenker“-Partei „die Basis“.

„Machtverhältnis innerhalb der CDU könnte sich wandeln"

Der Landesverband ist zerstritten, gespalten, der Fraktionsstatus im Landtag schon länger futsch.

Wahl-Triumphator Daniel Günther hat quasi nebenbei auch die AfD zerlegt. Sein Rezept war simpel, aber konsequent: nordisch klarer Einsatz für Demokratie und Toleranz. Im Wahlkampf für alles und jeden zugänglich, aber ohne Anbiedern am rechten Rand (wo eh nichts zu holen war).

AfD-Parteichef Tino Chrupalla muss jetzt auf ein einigermaßen gesichtswahrendes Ergebnis am nächsten Sonntag in Nordrhein-Westfalen hoffen. Dann wäre der ferne Norden ein Betriebsunfall, und er könnte sich beim Parteitag im Juni in Riesa vielleicht in eine weitere Amtszeit retten. Für seine innerparteilichen Gegner – und davon gibt es viele – ist die Pleite im Norden eine Vorlage.

Es läge nahe, die Niederlage in der Seglerhochburg Kiel hämisch mit maritimen Metaphern zu kommentieren: Die Partei ist an ihrer rechtsextremen Schlagseite gekentert, treibt kieloben, und keine Rettung ist in Sicht.

Das wäre aber zu platt. Die Partei lebt zwar von ihrer Substanz, hat zurzeit weder Köpfe noch Themen oder Positionen, die über ihre Kern-Klientel hinaus wirken, der innere Streit zwischen Putintreuen und Ukraine-Unterstützern lähmt fast alles – aber: In Chrupallas Heimat Sachsen reicht die Substanz zurzeit für den ersten Platz in den Umfragen. Als ostdeutsche Regionalpartei bleibt die AfD selbst in ihrem aktuell armseligen bundesweiten Zustand eine Macht.

Für Chrupalla könnte es trotzdem knapp werden. Doch dass ein Wechsel an der Spitze die AfD aus ihrer Misere führen würde – das ist nicht in Sicht.

Von Jan Sternberg/RND