Berlin

Der Wahl-O-Mat hat sich als beliebtes Online-Tool etabliert, das bei Landtags-, Bundestags- und zuletzt Europawahlen zum Einsatz kommt. Das Tool vergleicht die eigenen politischen Ansichten mit den Standpunkten, der zur Wahl zugelassenen Parteien. Vor allem unentschlossenen Wählern hilft der Wahl-O-Mat dabei, herauszufinden, welche Partei die eigenen Interessen am ehesten vertritt.

Auch für die Landtagswahl 2019 in Brandenburg gibt es einen Wahl-O-Mat. Alles, was Sie über das Frage-Antwort-Tool wissen müssen, erfahren sie hier.

Ab wann kann man den Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Brandenburg nutzen?

Nach Angaben der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) wird der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Brandenburg am 2. August 2019 gegen 11.30 Uhr in Betrieb genommen. Sobald er online ist, können Sie ihn hier testen.

Welche Parteien sind im Wahl-O-Mat Brandenburg vertreten?

Bei der Landtagswahl in Brandenburg 2019 treten elf Parteien an. Folgende Parteien sind dementsprechend auch im Wahl-O-Mat auswählbar:

• Sozialdemokratische Partei Deutschland ( SPD)

• Christlich Demokratische Union Deutschlands ( CDU)

• Die Linke (Linke)

• Alternative für Deutschland (AfD)

• Bündnis 90/Die Grünen (Grüne)

• Freie Demokratische Partei ( FDP)

• Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen/Freie Wähler ( BVB/Freie Wähler)

• Piratenpartei Deutschland (Piraten)

• Ökologisch-Demokratische Partei ( ÖDP)

• Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei)

• V-Partei³ - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei³)

Was ist der Wahl-O-Mat ?

Der Wahl-O-Mat bringt Nutzern die Positionen der Parteien zu wahlrelevanten Themen näher. Wähler können so die eigenen Standpunkte mit denen der Parteien vergleichen. Dabei kommt dem Wahl-O-Mat lediglich eine unterstützende Funktion zu, er gibt keine Wahlempfehlung ab.

Jeder Wahl-O-Mat wird von einer eigenen Redaktion bestehend aus Jung- und Erstwählern konzipiert. Unterstützt werden sie dabei von einem Team aus Pädagogen, Politikexperten und Wissenschaftlern. Die Thesen werden mehrere Wochen vor der Wahl in Workshops erarbeitet.

Erstmals wurde der Wahl-O-Mat 2002 zur Bundestagswahl eingesetzt. Seitdem stand er bei über 40 Wahlen zur Verfügung. Bei der letzten Landtagswahl in Brandenburg wurde er laut bpb mehr als 120.000 Mal genutzt. Auch für die Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen gibt es entsprechende Wahl-O-Maten.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat ?

Beim Wahl-O-Mat beziehen Nutzer Stellung zu mehreren Thesen. Jede These kann mit „stimme zu“, „neutral“ oder „stimme nicht zu“ beantwortet oder aber übersprungen werden. Im zweiten Schritt können Thesen doppelt gewichtet werden.

Anschließend lassen sich bis zu acht Parteien auswählen, deren Antworten auf dieselben Thesen für die Auswertung berücksichtigt werden sollen. Als Grundlage für die Thesen dienen die Partei- und Wahlprogramme der Parteien, sowie programmatische Aussagen, die im Zuge des Wahlkampfes gemacht wurden.

Abschließend zeigt das Tool die prozentuale Übereinstimmung mit den Antworten der ausgewählten Parteien an. Die Auswahl kann beliebig oft geändert werden, ohne alle Thesen nochmals beantworten und gewichten zu müssen.

Von RND/pf