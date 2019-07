Washington

2020 ist Wahljahr in den USA. Für Präsident Donald Trump geht es um die Wiederwahl, in Florida verkündete er kürzlich sein Motto für seine zweite Amtszeit: Auf „Make America Great Again“ folgt „Keep America Great“. Innerhalb der republikanischen Partei scheint sich kaum Widerstand gegen Trump zu bilden, bislang gibt es nur einen Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen.

Ganz im Gegensatz zu den Demokraten, wo bereits mehr als 20 Bewerber ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2020 angekündigt haben. Zu den prominentesten Kandidaten zählen der ehemalige Vizepräsident Joe Biden, der Hillary-Clinton-Konkurrent der letzten Vorwahlen, Bernie Sanders, und der aktuelle Bürgermeister von New York, Bill de Blasio.

Wann finden die Vorwahlen in den USA statt?

Die Vorwahlen zur Präsidentschaftswahl in den USA finden in der Regel im Wahljahr zwischen Januar und Juni statt. Wann genau, regelt jeder Staat beziehungsweise jede Verwaltungszone selbst. Traditionell halten die Bundesstaaten Iowa und New Hampshire als erstes Vorwahlen ab.

Das sind die bisher bestätigten Termine der Präsidentschaftsvorwahlen 2020:

• 03. Februar 2020: Iowa

• 11. Februar 2020: New Hampshire

• 22. Februar 2020: Nevada

• 29. Februar 2020: South Carolina

• 03. März 2020: Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Democrats Abroad (offizielle Vereinigung wahlberechtigter Demokraten, die im Ausland leben)

• 10. März 2020: Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Ohio, Washington

• 17. März 2020: Arizona, Florida, Illinois

• 24. März 2020: Georgia

• 04. April 2020: Alaska, Hawaii, Louisiana

• 07. April 2020: Wisconsin

• 28. April 2020: Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania, Rhode Island

• 02. Mai 2020: Kansas

• 05. Mai 2020: Indiana

• 12. Mai 2020: Nebraska, West Virginia

• 19. Mai 2020: Kentucky, Oregon

• 02. Juni 2020: Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota

• 07. Juni 2020: Puerto Rico

• 16. Juni 2020: Washington, D.C.

Termine für die Bundesstaaten New York und Wyoming sowie für die Außengebiete Amerikanisch-Samoa, Guam, Nördliche Marianen und Amerikanische Jungferninseln stehen noch nicht fest.

Termine des Vorwahlkampfs in den USA

Bevor die eigentlichen Vorwahlen stattfinden, gibt es TV-Duelle, auf denen sich die Bewerberinnen und Bewerber der Wählerschaft präsentieren und ihre Positionen verkünden. Das sind die bisher bekannten Termine für den Vorwahlkampf:

• 26. und 27. Juni 2019:

Erste TV-Debatte der Demokraten

• 30. und 31. Juni 2019:

Zweite TV-Debatte der Demokraten

• 12. und 13. September 2019: Dritte TV-Debatte der Demokraten

• 03. Februar 2020: Beginn der Vorwahlen in Iowa

• 13. bis 16. Juli 2020: Auf der Democratic National Convention, dem Parteitag der Demokratischen Partei in Milwaukee, bestimmen die Delegierten ihren Präsidentschaftskandidaten.

• 24. bis 27. August 2020: Rund einen Monat später bestimmen die Republikaner ihren Kandidaten auf der Republican National Convention in Charlotte.

Die Präsidentschaftskandidaten (von l.-r.) Joe Biden, Bernie Sanders und Kamala Harris bei der zweiten TV-Debatte zur Auswahl des demokratischen Kandidaten für die US-Präsidentschaftswahl 2020. Quelle: Al Diaz/TNS via ZUMA Wire/dpa

Breites Bewerberfeld bei den Demokraten

Es dauerte nur vier Wochen, bis der amtierende Präsident, gerade erst ins Weiße Haus eingezogen, den Wahlkampf für seine Wiederwahl 2020 einleitete. Noch am Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar 2017 reichte Donald Trump die Unterlagen für seine Teilnahme an der Präsidentschaftswahl 2020 bei der Bundeswahlbehörde ein. So früh wie kein US-Präsident vor ihm stellte sich der Republikaner damit zur Wiederwahl.

Unter den Demokraten haben sich bereits viele Bewerber in Position gebracht, die Trumps Wiederwahl verhindern wollen. Als erster Demokrat reichte John K. Delaney seine Kandidatur Ende Juli 2017 ein. Der Kongressabgeordnete vertritt den US-Bundesstaat Maryland im Repräsentantenhaus. Seitdem haben sich mehr als 20 Kandidatinnen und Kandidaten als Herausforderer für das Präsidentenamt angekündigt.

Das sind die bisher bestätigten Kandidaten der demokratischen Partei:

• Joe Biden, US-Vizepräsident unter Ex-Präsident Barack Obama

• Bernie Sanders, Senator aus Vermont

• Bill de Blasio, Bürgermeister von New York City

• Pete Buttigieg, Bürgermeister von South Bend ( Indiana)

• Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts

• Kamala Harris, Senatorin aus Kalifornien

• Beto O’Rourke, ehemaliger Kongressabgeordneter aus Texas

• Kirsten Gillibrand, Senatorin aus New York

• Steve Bullock, Gouverneur von Montana

• John K. Delaney, ehemaliger Kongressabgeordneter aus Maryland

• Tulsi Gabbard, Kongressabgeordnete aus Hawaii

• Mike Gravel, ehemaliger Senator aus Alaska

• Tim Ryan, Kongressabgeordneter aus Ohio

• Julián Castro, ehemaliger Bürgermeister von San Antonio ( Texas) und jüngstes Mitglied im Kabinett Obama

• Joe Sestak, ehemaliger Kongressabgeordneter aus Pennsylvania

• Marianne Williamson, Autorin und Aktivistin

• Michael Bennet, Senator aus Colorado

• Eric Swalwell, Kongressabgeordneter aus Kalifornien

• Seth Moulton, Kongressabgeordneter aus Massachusetts

• Amy Klobuchar, Senatorin aus Minnesota

• Jay Inslee, Gouverneur von Washington

• Cory Booker, Senator aus New Jersey

• John Hickenlooper, ehemaliger Gouverneur von Colorado

• Wayne Messam, Bürgermeister von Miramar ( Florida)

• Andrew Yang, Anwalt und Unternehmer aus Manhattan

Das sind die aussichtsreichsten Kandidaten der Demokraten für die Präsidentschaftswahl 2020.

Keine Vorwahlen bei den Republikanern?

Bei den Republikanern hat sich neben Präsident Donald Trump bisher nur ein Kandidat positioniert. Dafür aber umso lauter: Der 73-jährige Bill Weld bezeichnete eine mögliche Wiederwahl Trumps als „politische Tragödie“. Dem ehemaligen Gouverneur von Massachusetts werden jedoch keine ernstzunehmenden Chancen zugerechnet. Dafür genießt der Präsident mit Umfragewerten um die 90 Prozent zu hohe Beliebtheit unter den republikanischen Anhängern.

Bleibt es dabei, könnten die Republikaner auf Vorwahlen verzichten – vorausgesetzt William Weld zieht als bislang einziger Gegenkandidat seine Kandidatur zurück. Zuletzt trat Ex-Präsident George W. Bush als einziger Kandidat der republikanischen Partei in den Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl 2004. Bush gelang die Wiederwahl damals gegen den demokratischen Herausforderer John Kerry.

Welche Rolle spielen Spenden im Vorwahlkampf ?

Ein wesentlicher Grund, weshalb viele Kandidaten bereits zwei Jahre vor der Wahl ihre Kandidatur bekanntgegeben, sind steuerliche Vorschriften. Größere Spenden und Ausgaben für den Wahlkampf sind in den USA erst nach Abgabe einer offiziellen Kandidaturerklärung erlaubt. Je früher diese eingereicht wird, desto mehr Zeit bleibt den Kandidaten, Geld einzutreiben und dieses für die kostspielige Kampagne auszugeben.

Wie funktionieren die Vorwahlen ?

Das Wahlverfahren der Vorwahlen in den USA ist komplex. In einem mehrstufigen Prozess, der sich über mehrere Monate erstreckt, stimmen die politischen Parteien über ihren Kandidaten für die anstehende Präsidentschaftswahl ab. 2020 findet diese am 3. November statt.

Zu diesem Zweck werden in allen 50 Bundesstaaten, in Washington und in den Außengebieten der USA Wahlen (die sogenannten Primaries) oder Versammlungen (die sogenannten Caucuses) abgehalten. Es wird zwischen offenen und geschlossenen Primaries unterschieden. Zudem gibt es in manchen Staaten sowohl Primaries als auch Caucuses.

Gebundene und ungebundene Delegierte

Bei den Vorwahlen entscheiden die US-Bürger indirekt, wen sie ins Rennen um das Präsidentenamt schicken. Das heißt, sie bestimmen Delegierte ihres Bundesstaates, die dann auf dem Parteitag ihrer Partei (der Democratic beziehungsweise Republican National Convention) den jeweiligen Präsidentschaftskandidaten wählen. Von den sogenannten gebundenen Delegierten wird erwartet, dass sie entsprechend des Wähler- und Parteiwillens ihres Heimatstaates abstimmen.

Zusätzlich zu den gebundenen gibt es in beiden Parteien auch noch ungebundene Delegierte. Der Begriff „Superdelegierte“ hat sich dabei vor allem bei der demokratischen Partei etabliert, wenngleich er inzwischen auch für ungebundene Delegierte der republikanischen Partei benutzt wird.

Bei den Superdelegierten handelt es sich um hochrangige Parteimitglieder, also meist gegenwärtige oder frühere Amtsinhaber und Parteiführer. Sie sind frei, ihren eigenen Favoriten zu wählen und deshalb ungebunden. In der demokratischen Partei machen Superdelegierte knapp 15 Prozent aller Parteitagsdelegierten aus. Bei den Republikanern gelten die drei Parteiobersten eines Staates oder Gebietes als ungebundene Delegierte.

