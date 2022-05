Hannover

Sie waren noch halbe Kinder. „Die Stahlhelme waren so groß, dass sie uns über die Augen rutschten“, sagt Gerhard Stoffert. Der Klein-Buchholzer war gerade 16 Jahre alt, als er 1943 Luftwaffenhelfer werden musste. Man steckte den Schüler der Leibnizschule in Hannover und seine Klassenkameraden in Uniformen. Sie wurden in Baracken einquartiert, es gab Drill, Befehle, Schlafentzug.

Vorbereitung für den Krieg: Kinder bei militärischen Übungen im September 1937.

„Wann immer feindliche Flieger gemeldet wurden, mussten meine Kameraden und ich auf Gefechtsstation gehen“, sagt Gerhard Stoffert, der mit 95 Jahren noch ungemein rüstig ist. Im Krieg war er unter anderem in den niedersächsischen Gemeinden Garbsen, Bothfeld und Langenhagen stationiert. „Dort war unsere Flakstellung an der Stelle, wo heute die Neue Bult (Anm. d. Red.: hannoversche Pferderennbahn) ist“, erinnert er sich.

„Man hat uns unsere Jugend gestohlen“: Der ehemalige Luftwaffenhelfer Gerhard Stoffert (95).

Kinder wurden von Nazis indoktriniert

Die Jugendlichen sollten feindliche Flugzeuge abschießen – und wurden selbst Ziel der alliierten Bomber. Bei einem Angriff suchte Stoffert hinter einem kleinen Erdwall Schutz. „Die vielen Splitter gingen über mich hinweg“, sagt er, „ein Funkmessgerät, das dort stand, wurde total zerlöchert.“

Von Jugendlichen bedient: Flakbatterie am Streitberg in Garbsen, um 1943.

Gerhard Stoffert war einer von Hitlers Kindersoldaten, an deren Schicksal heute nur noch wenig erinnert. Ihr Weg in den Krieg begann meist in der Hitlerjugend (HJ) – mit Geländespielen und Schießübungen am Karabiner. „Dort wurden sie propagandistisch indoktriniert“, sagt Dietmar Geyer.

Halbwüchsige an Waffen: Batteriestellung in Garbsen, 1943.

Der 75-Jährige hat die Website www.ns-zeit-hannover.de gemacht, die Jugendlichen die Nazi-Zeit erklärt und sie vor Totalitarismus warnt. Neben Videos über die NS-Gebäude am Ballhofplatz oder aufmüpfige „Swing-Kids“ hat er dort jetzt den 17-minütigen Dokumentarfilm „Hitlerjugend in Hannover – Kindersoldaten der Nazis“ veröffentlicht. Darin sind bislang unveröffentlichte Bilder aus Hannover zu sehen – und es kommen Zeitzeugen zu Wort.

„In der HItler-Jugend wurden Kinder indoktriniert“: Dietmar Geyer, Filmemacher.

SS rekrutierte Jugendliche am Ballhof

Der mittlerweile verstorbene Friedrich Grimm etwa berichtet im Film, dass bei Vorträgen im Hitlerjugend-Heim am Ballhof schon 16- bis 17-Jährige für die Waffen-SS rekrutiert wurden. Er war selbst dabei – und brachte sich schleunigst in Sicherheit: „Wir sind aufgesprungen und gelaufen bis zum Goethe-Platz, weil wir glaubten, die SS käme hinter uns her“, sagt er in dem Film, „wir hatten Angst.“

Frühjahr 1944: Flakhelfer der Bismarckschule in Uniformen der Flieger-HJ.

Kindersoldaten sollten die Lücken stopfen, die in den Reihen der Truppe im Verlauf des Krieges immer größer wurden. Zehntausende Jugendliche schickte Hitler in den Krieg; besonders in der letzten Phase wurden viele von ihnen bei sinnlosen Kämpfen regelrecht verheizt.

Im Jahr 1943 erhielten 639 Schüler den Befehl, reguläre Luftwaffensoldaten rund um Hannover zu ersetzen. Anfangs kamen noch Lehrer zum Unterricht in ihre Quartiere. Vor allem aber lernten die Jugendlichen von Bismarck-, Humboldt- und Lutherschule nun, Geschütze zu laden und zu zielen. Bei Alarm rannten sie zu ihren Waffen.

Tödlicher Einsatz in Limmer

Ihr Einsatz forderte viele Opfer. Bei einem Luftangriff auf eine Flakstellung in Langenhagen starben am 27. September 1943 acht Bismarck- und fünf Lutherschüler. Im Jahr darauf kamen in Groß-Buchholz bei einem Bombenangriff 53 angehende Luftwaffen­helferinnen ums Leben, einige waren erst 17 Jahre alt.

Militärischer Drill: Zeltlager der hannoverschen Hitlerjugend in den Dreißigerjahren.

Dietmar Geyers Dokumentation zeigt Fotos von rangelnden „Pimpfen“ in Klein-Buchholz und Farbfilme von marschierenden Hitlerjungen in Laatzen. Bei Zeltlagern und Fahrten mit Geländespielen trichterten die Nazis den Jugendlichen ihre Ideologie ein – und trainierten ihnen eine fanatische Kampfbereitschaft an.

Kinder in Uniform: In den Dreißigerjahren demonstrierten Jungen in Waldheim in der Roßkampstraße Ecke Dittmerstraße für die Einrichtung von mehr Heimen für das Deutsche Jungvolk.

Als der Krieg zu Ende ging, rüstete sich der damals gerade 15 Jahre alte Lindener Horst Bohne für einen Einsatz als „Werwolf“: Mit einem Nachbarjungen wollte er Sabotageakte gegen die anrückenden US-Truppen verüben und so vom Benther Berg aus „die Front von hinten aufrollen“, wie er im Film sagt.

Gestohlene Jugend: Gerhard Stoffert hat seine Kriegserlebnisse bis heute nicht vergessen.

Dazu kam es nicht mehr, Horst Bohne überlebte den Krieg. Anders als 23 kaum ausgebildete junge Marinesoldaten, die sich Anfang April an der Schleuse in Limmer den anrückenden US-Truppen entgegenstellten. Sie starben im Feuer amerikanischer Granatwerfer.

Überlebende Kindersoldaten trugen an den traumatischen Erlebnissen teilweise für den Rest ihres Lebens schwer. Der Film lässt Tränen und Angst hinter den nüchternen Schilderungen der Zeitzeugen oft nur erahnen. Ein Gedenkstein in Langenhagen und eine Tafel in Groß-Buchholz erinnern an die Toten ihrer Generation. Gerhard Stoffert hat seine Kriegserlebnisse bis heute nicht vergessen. Der 95-Jährige zieht ein bitteres Fazit: „Man hat uns unsere Jugend gestohlen.“

Von Simon Benne/RND