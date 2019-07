Berlin

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) wird ihr Berliner Regierungsamt nach der Nominierung als künftige EU-Kommissionspräsidentin vorerst fortsetzen. „Die Ministerin wird weiterhin ihre Aufgaben als Verteidigungsministerin vollumfänglich wahrnehmen. Das macht sie zur Zeit“, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag in Berlin. Zwischen beiden Rollen gebe es aber eine Trennung.

„Auf der einen Seite bleibt die Ministerin die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt“, sagte er dazu. Dabei werde sie aus dem Verteidigungsministerium unterstützt. Wie bei einem Urlaub würden in einigen Fällen jedoch Staatssekretäre Aufgaben im politischen Raum sowie im eigenen Haus wahrnehmen.

„Klare Trennung der Kosten“

Von der EU-Kommission werde von der Leyen in der Funktion als Kandidatin unterstützt. „Dort gibt es eine klare Trennung, was zum Beispiel die Kosten angeht für Unterbringung und auch für Reisen“, sagte der Sprecher. Die Wahl steht voraussichtlich am 16. Juli an. Von der Leyen wirbt noch im EU-Parlament um Unterstützung.

