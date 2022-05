Ungarn hat angekündigt, die Pläne der EU-Kommission für ein europäisches Embargo für russisches Öl verhindern zu wollen. Niemand könne derzeit russische Öl- und Gaslieferungen ersetzen, hieß es am Sonntagabend aus Budapest. In der EU ist für solche Sanktionen grundsätzlich die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten erforderlich.

Energie Ungarn will EU-Embargo für russisches Öl verhindern