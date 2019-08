Zehn Tage vor den Wahlen in Sachsen und Brandenburg wird es spannend: Während es der CDU im Freistaat gelang, die AfD abzuhängen, liegen die Rechtspopulisten an Havel und Spree gleichauf mit der regierenden SPD. In einem rot-rot-grünen Bündnis müssten trotzdem die Grünen zurückstecken.