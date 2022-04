Ultimatum in Mariupol abgelaufen - „Alle, die weiter Widerstand leisten, werden vernichtet“

Die von der russischen Seite gesetzte Frist zur Kapitulation der ukrainischen Kämpfer in Mariupol ist am Sonntagmittag um 13 Uhr Ortszeit (12 Uhr MESZ) abgelaufen. Das russische Militär hatte die ukrainischen Truppen in Mariupol zur Kapitulation aufgefordert. Wenn die ukrainischen Kämpfer ihre Waffen niederlegten, werde für ihr Leben garantiert, hatte das Verteidigungsministerium am Sonntagmorgen erklärt. Die letzten Verteidiger seien im Stahlwerk Asowstal umzingelt, das etwa elf Quadratkilometer groß ist.

Die in Mariupol kämpfenden ukrainischen Truppen wollen sich nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums nicht ergeben. Die etwa 2500 ukrainischen Soldaten, darunter 400 ausländische Söldner, hätten sich in dem Stahlwerk verschanzt, sagte Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow, am Sonntag in Moskau.

Die Ukraine machte keine Angaben zur Zahl der Verteidiger. Unabhängig überprüft werden konnte die von Konaschenkow genannte Zahl nicht. „Im Fall einer weiteren Gegenwehr werden sie alle vernichtet“, hatte Konaschenkow noch am Samstag gedroht.

Russische Soldaten fordern ukrainische Streitkräfte zur Kapitulation auf

Strategisch wichtige Stadt

Mariupol ist strategisch wichtig, weil es auf der Landverbindung zwischen der von Russland annektierten Krim und den Gebieten prorussischer Rebellen in der Ostukraine liegt. Durch eine Kapitulation der Ukrainer dort bekäme Russland Truppen frei, die es für seine geplante Offensive im Donbass einsetzen könnte.

In der seit Wochen belagerten Hafenstadt am Asowschen Meer sind neben den verteidigenden ukrainischen Truppen Zehntausende Zivilisten eingeschlossen. Die Lage in der Stadt sei unmenschlich und Russland „versucht vorsätzlich, jeden dort zu zerstören“, sagte Selenskyj.

Ende für jedes Format von Verhandlungen?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte wiederholt erklärt, alles für eine Rettung der strategisch wichtigen Stadt tun zu wollen. Zugleich warnte er Russland davor, im Fall einer Tötung der ukrainischen Kämpfer die Verhandlungen für eine Beendigung des Krieges aufzukündigen.

Selenskyj forderte vom Westen wiederholt Panzer und andere schwere Waffen, um den Osten der Ukraine zu verteidigen. Mariupol liegt im Gebiet Donezk, das prorussische Separatisten mit russischer Hilfe komplett unter ihre Kontrolle bringen wollen.

RND/AP/dpa