Ukrainische Nationalbank: Russland bringt Rubel in eroberten Städten in Umlauf

Nach Berichten der ukrainischen Nationalbank versucht Russland in besetzten Gebieten des Landes Rubel in Umlauf zu bringen. Die Behörde spricht in diesem Zusammenhang von „Finanzterror“. „Die Ausgabe und der Umlauf anderer Währungen als der Hrywnja in der Ukraine sind nach ukrainischem Recht ausdrücklich verboten“, so die Nationalbank.