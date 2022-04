Am Dienstagnachmittag will sich der amerikanische Präsident mit alliierten Staatschefs zu einem Videotelefonat zusammensetzen. Inhalt des Gesprächs soll Russlands Vorgehen in der Ukraine sein. In einem Statement des Weißen Hauses heißt es, man wolle über gemeinsame Anstrengungen sprechen, wie Russland für seine Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden kann. Außerdem soll über weitere Hilfen für die Ukraine gesprochen werden.

Offen blieb, wer an dem Treffen teilnehmen soll. Mehrere französische Medien berichteten jedoch unter Berufung auf eine Quelle aus dem Élysée-Palast, dass die Staatschefs von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Kanada, Italien, Polen und Rumänien an dem Videogespräch teilnehmen sollen. Daneben sind wohl auch Generalsekretär Jens Stoltenberg, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, zugeschaltet.

Russische Offensive in Ostukraine hat begonnen

Indes hat Russland seine erwartete Offensive in der Ostukraine begonnen, wie der ukrainischen Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte. Er sagte in einer Videoansprache am Montagabend: „Wir können jetzt sagen, dass die russischen Truppen die Schlacht um den Donbass begonnen haben, auf die sie sich so lange vorbereitet haben.“ Ein großer Teil des gesamten russischen Heeres sei an dieser Offensive beteiligt. „Egal wie viele russische Truppen dorthin gebracht werden, wir werden kämpfen. Wir werden uns verteidigen. Wir werden das jeden Tag tun.“

Russland stellt ukrainischen Kämpfern in Mariupol neues Ultimatum

Der Donbass ist das überwiegend russischsprachige industrielle Kernland im Osten der Ukraine, in dem von Moskau unterstützte Separatisten seit acht Jahren gegen ukrainische Truppen kämpfen. Sie haben dort zwei unabhängige Republiken ausgerufen, die von Russland vor der Invasion in die Ukraine im Februar anerkannt wurden. Der Kreml hat die Eroberung des Donbass zum Hauptziel seines Krieges erklärt, nachdem der russische Angriff auf Kiew gescheitert war.

RND/dre/AP