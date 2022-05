Aus dem umkämpften Stahlwerk in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol sind offiziellen Angaben zufolge offenbar alle Kinder, Frauen und Senioren evakuiert worden. „Dieser Teil der humanitären Operation in Mariupol ist abgeschlossen“, schrieb die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Samstag im Nachrichtendienst Telegram.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Ob unter den verbliebenen Männern noch Zivilisten sind, ließ sie zunächst offen. Auf dem Gelände der Azovstal-Fabrik sind seit Wochen Zivilistinnen und Zivilisten unter katastrophalen Bedingungen eingeschlossen. Begleitet von Sorgen vor einer möglichen Ausweitung des russischen Angriffskriegs war in Mariupol am Samstag die vorerst letzte Phase einer groß angelegten Evakuierungsaktion angelaufen.

Die jüngste Evakuierungsmission kam mithilfe der Vereinten Nationen und des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz zustande. Russlands Militär hatte dafür seit Donnerstag jeden Tag mehrstündige Feuerpausen in der völlig zerstörten Stadt am Asowschen Meer zugesichert, in anderen Teile der Südukraine liefen die Angriffe aber offensichtlich mit großer Härte weiter.

Wochenlange Belagerung von Mariupol

Seit Wochen belagern russische Truppen die Küstenstadt Mariupol. Das Azovstal-Stahlwerk galt lange Zeit als die letzte Bastion des Widerstands. Die letzten verbliebenen ukrainischen Soldatinnen und Soldaten harren dort noch immer aus. In Videobotschaften hatten die Zivilistinnen und Zivilisten in dem Stahlwerk die Weltgemeinschaft um Hilfe angefleht.

Prorussischen Separatisten berichteten auf ihrem Telegram-Kanal am Samstag bereits zuvor über die Evakuierung von 50 Menschen. Am Vortag waren ukrainischen und russischen Angaben zufolge ebenfalls 50 Menschen gerettet worden.

Die Zeit wird knapp

In anderen Teilen Mariupols, wo vor dem Krieg mehr als 400.000 Menschen lebten, sollen allerdings noch weitere Menschen ausharren – und die Zeit wird knapp. Die vorerst letzte von Russland zugesagte Waffenruhe sollte am Samstagabend enden.

Beobachter gehen davon aus, dass der Kreml die Azovstal-Fabrik vor dem 9. Mai einnehmen will. So könnte der Kreml am 77. Jahrestag des sowjetischen Sieges über Hitler-Deutschland offiziell die Eroberung von Mariupol feiern.

RND/dpa/ar