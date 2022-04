UN sammeln 1,39 Milliarden Dollar gegen Hunger im Osten Afrikas

Genf

Auf einer Konferenz der UN und der EU für Dürreopfer im Osten Afrikas haben Geber 1,39 Milliarden US-Dollar Hilfsgelder zugesagt. Mit dem Geld soll die schlimmste Not von mehr als 15 Millionen hungernden Menschen in Äthiopien, Kenia und Somalia gelindert werden, teilten die UN am Dienstag in Genf mit.

Ostafrika leidet unter Krieg in der Ukraine

Die Länder leiden den Angaben nach unter der schlimmsten Trockenheit seit 40 Jahren, die Ernten, Viehbestände und Lebensmittelreserven vernichte. Die Preise für Nahrung stiegen an, unter anderem wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Ukraine und Russland zählen zu den wichtigsten Weizenexporteuren der Welt.

Hilfsorganisationen hatten einen Betrag von 1,4 Milliarden US-Dollar für die Unterstützung veranschlagt. Die Helfer wollen nun Lebensmittel, Tierfutter, Medizin und andere Güter für die Region erwerben und verteilen.

RND/epd