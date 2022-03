Tschernobyl

Die ukrainische Kleinstadt Slawutytsch hat noch einen zweiten Namen: Sie heißt „Atomstadt“. Rund 50 Kilometer entfernt von hier erschütterte am 26. April 1986 eine Serie von Explosionen die Nacht. Reaktor Nummer vier des Atomkraftwerks Tschernobyl war in die Luft geflogen.

Erst danach wurde Slawutytsch unweit der Grenze zwischen Belarus und der Ukraine im Eiltempo aus dem Boden gestampft. Das Reaktorpersonal zog in die neu entstandene Stadt um – zusammen mit vielen Opfern des Strahlenunfalls. Rund 25.000 Menschen leben in der Stadt, die meisten sind in der Atomindustrie beschäftigt.

Symbol für den Kampf gegen Putin

Seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine steht Slawutytsch noch für etwas anderes als die Nuklearkatastrophe: Die Stadt ist zu einem Symbol des Kampfes gegen den Kriegsherrn und Atomrowdy Wladimir Putin geworden – und damit auch zu einem Symbol für europäische Sicherheit und gesunden Menschenverstand.

Bereits am ersten Tag des Einmarsches in die Ukraine, am 24. Februar, rückten russische Truppen in Tschernobyl ein. Bald darauf vermeldete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) erhöhte Strahlenwerte.

Unklar war nach der russischen Einnahme des Kernkraftwerks, was mit den Arbeitern geschehen würde. Mehr als 60 Personen befanden sich vor Ort. „Sie mussten dort etwa 600 Stunden ihren Dienst verrichten. Umgerechnet in Arbeitsstunden sind das bald sechs Monate“, sagt der Ukrainer Timur, dessen vollständiger Name zu seiner Sicherheit hier ungenannt bleibt.

Personalwechsel im Kraftwerk schwierig

Am Mittwoch verhandeln die lokalen ukrainischen Behörden mit den Russen über einen Personalwechsel zumindest im Zehn-Tage-Rhythmus. Denn die Besatzer kontrollieren noch immer das Gebiet um Tschernobyl.

Aber die Rotation der Mitarbeiter gestaltet sich als schwierig: Vor dem Krieg fuhren die Arbeiter über eine Eisenbahnbrücke zum Kernkraftwerk. Doch die Brücke wurde zerstört: „Der jüngste Personalwechsel fand deshalb in Weißrussland statt. Die Mitarbeiter wurden mit Autos und Bussen dorthin gebracht, lange verhört und dann wieder in die Ukraine chauffiert“, sagt Timur.

Während ihres Zwangsaufenthalts hatten die Mitarbeiter des Kernkraftwerks nach eigenen Angaben keinen persönlichen Kontakt mit den russischen Besatzern. Kommuniziert wurde nur telefonisch. Zur Verwunderung der Ukrainer fragten die Russen erst am fünften Tag: „Wo sind wir?“ Die Ukrainer antworteten: „In Tschernobyl, das ist ein gefährliches Objekt, die Strahlung ist überall.“

Russen im „Roten Wald“

„Unsere Arbeiter versuchten, die Russen ein wenig einzuschüchtern. Sie wussten nicht, wohin sie gehen konnten und wohin nicht. Die Soldaten hatten nicht einmal Dosimeter dabei, um die Strahlenbelastung zu messen“, sagt Timur.

Die Besatzer begaben sich seinen Worten zufolge auch in den „Roten Wald“, der diesen Namen trägt, weil sich die Bäume nach dem Reaktorunglück rot verfärbten. Riesige Mengen radioaktiven Staubs waren 1986 mit dem Wind in den Kiefernwald gelangt. Das Gebiet gilt als einer der verstrahltesten Orte auf der ganzen Welt. Schon zu Sowjetzeiten wurde halbherzig versucht, das radioaktive Material mit Bulldozern unter die Erde zu bringen.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt einen Überblick über die Nuklearanlagen von Tschernobyl in der Ukraine (Stand 10. März 2022). Zu sehen ist auch der Shelter, der radioaktive Strahlung abschirmen soll. Quelle: Uncredited/Maxar Technologies vi

Die russischen Besatzer wussten offenbar nichts von der Gefahr, in der sie sich bewegten. „Die Soldaten hoben Gräben aus. Sie schliefen auf dem Boden, kochten und aßen“, sagte Timur. Ihre schweren Fahrzeuge wirbelten radioaktiven Staub auf. Internationale Medien sprachen von einem „selbstmörderischen Verhalten“.

Kämpfe dauerten wenige Tage

Die Kämpfe um Slawutytsch dauerten nur wenige Tage. „Am ersten Tag haben unsere Truppen die Stadt heldenhaft zurückerobert, am zweiten Tag waren in Slawutytsch Explosionen und Mörsergranaten zu hören. Dann verboten die lokalen Behörden den Menschen, ihre Häuser zu verlassen. Am dritten Tag wurden wir von Heckenschützen bedroht“, erinnert sich ein Anwohner.

Damit war das Leid der Einwohner aber noch nicht vorüber: Wie die Militärverwaltung der Region Kiew am Samstag mitteilte, waren russische Soldaten in die Stadt eingedrungen, hatten das städtische Krankenhaus besetzt und den Bürgermeister gefangen genommen. Protestierende Einwohner seien daraufhin mit einer riesigen ukrainischen Flagge Richtung Krankenhaus gezogen. Das russische Militär habe Warnschüsse abgegeben und die Demonstranten mit Blendgranaten beworfen.

Am 27. März erklärte der wieder freigelassene Bürgermeister, dass die Russen die Stadt verlassen hätten – und im Gegenzug die Bevölkerung von Slawutytsch entwaffnet wurde. Die Besatzer befänden sich aber immer noch im Kernkraftwerk Tschernobyl.

„Was die Stadt jetzt am meisten braucht, ist eine Gegenoffensive“

Nachts gilt in Slawutytsch bis heute eine Ausgangssperre. Inzwischen ist in der Stadt humanitäre Hilfe eingetroffen. „Wir bekommen auch Milch. Kartoffeln und Fleisch werden aus den umliegenden Dörfern gebracht. Es gibt auch wieder Brot, das wir mit Lebensmittelkarten kaufen können“, so Timur.

Er hofft nun auf die ukrainische Armee. „Was die Stadt jetzt am meisten braucht, ist eine Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte, um den Feind aus der Region zu vertreiben, die normale Versorgung wiederherzustellen und die Situation unter Kontrolle zu bringen“, sagt er.

Die Menschen retten sich in Sarkasmus

Die Sicherheit des Kernkraftwerks Tschernobyl ist noch nicht gewährleistet. Immer wieder brechen in der Zone um die Atomruine neue Brände aus. Die Menschen retten sich inzwischen in Sarkasmus: Eine international viel beachtete US-amerikanische Fernsehserie über die Reaktorkatastrophe von 1986 gebe es schon. Hoffentlich sei keine zweite Serie nötig, sagen sie.

Die Angst ist begründet: Offenbar haben die russischen Streitkräfte unweit vom Atomkraftwerk ein Munitionslager errichtet. Das erklärte die ukrainische Vizepräsidentin Iryna Wereschtschuk laut einem Bericht des Nachrichtenportals „Kyiv Independent“ am Mittwoch. Die Gefahr, die von Tschernobyl ausgeht, ist noch längst nicht gebannt.

Diesen vom RedaktionsNetzwerk Deutschland bearbeiteten Bericht lieferte die ukrainische Journalistin Olha Konsevych, Chefredakteurin der Onlineplattform 24tv.ua.

Von Olha Konsevych und Stefan Stosch/RND