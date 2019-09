In der vergangenen Woche wurde auf der ganzen Welt für mehr Klimaschutz gestreikt, alleine in Deutschland gingen laut Veranstalterangaben 1,4 Millionen Menschen auf die Straße. Diesen Freitag geht es weiter: In über 60 Städten soll deutschlandweit demonstriert werden. Den Auftakt der weltweiten Klimaproteste bereitete diesmal Neuseeland, wo Zehntausende protestierten.