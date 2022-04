Inmitten des russischen Angriffskrieges hat sich plötzlich südlich der Ukraine ein neues Spannungsfeld aufgetan. In der moldauischen Konfliktregion Transnistrien an der Grenze zur Ukraine ist es am Dienstag zu mehreren Explosionen gekommen. Bereits am Tag zuvor war das Ministerium für Staatssicherheit in der transnistrischen Hauptstadt Tiraspol beschossen worden. Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, für die Vorfälle verantwortlich zu sein. Der Sicherheitsrat von Transnistrien verhängte am Dienstag die rote und damit höchste Terrorwarnstufe in dem Gebiet. Droht nun eine weitere Eskalation in der Ukraine?

+++ Alle aktuellen Entwicklungen zum Krieg in der Ukraine im Liveblog +++

Osteuropa-Experte André Härtel von der Stiftung Wissenschaft Politik und Sicherheit (SWP) in Berlin schätzt die Wahrscheinlichkeit einer russischen Ausweitung des Krieges auf Moldau für gering ein. „Für den Kreml hat die Ukraine absolute Priorität“, sagt Härtel dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Deshalb ist das weniger eine Warnung an Moldau als ein Propagandaversuch, die Ukraine sowie deren westliche Unterstützer unter Druck zu setzen.“

Experten zweifeln an Eskalationsgefahr

Der Grund: Die in Transnistrien stationierten russischen Truppen – etwa 1400 Soldaten, davon nur ein Drittel kampffähig – seien viel zu schwach, um entscheidend sowohl in der Ukraine (gegen bis zu 300.000 ukrainische Soldaten) als auch in Moldau (gegen bis zu 20.000 Soldaten) kämpfen zu können. Daran würde sich auch nichts ändern, sollte die transnistrische Armee mit ihren bis zu 5500 aktiven Soldaten in den Krieg eintreten. Dies sei aber ohnehin nur ein hypothetischer Fall, betont Härtel, denn: „Weder das transnistrische Militär noch die einheimische Oligarchen-Elite wollen in den Krieg einsteigen.“

Hinzu komme, dass rund ein Drittel der rund 500.000 Bewohner Transnistriens ukrainische Wurzeln habe und ein Teil von ihnen zum Partisanenkampf übergehen würde, sagt auch Marcus Keupp von der Militärakademie an der ETH Zürich.

Härtel zieht zudem eine Parallele zu den von Russland anerkannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ostukraine. „Dort sehen wir bereits seit Kriegsbeginn, dass nahezu jeder Mann, der eine Waffe tragen kann, in den Kampf geschickt wurde.“ Wegen des Krampfzwangs hätten viele nur eine geringe Motivation gehabt, was bei diesen Truppen gegen die „hochprofessionelle Armee der Ukraine zu sehr hohen Verlusten unter diesen geführt“ habe. Der Osteuropa-Experte hinterfragt deshalb die Absichten in Moskau: „Militärisch macht das keinen Sinn.“

Experte: Putin will Generalmobilmachung in Russland verhindern

Dennoch könne der Kreml auf Unterstützung aus Transnistrien hoffen, glaubt Härtel, denn: „Die Russen brauchen dringend neue, frische Kräfte.“ Grund sei, dass Putins Truppen auch nach dem kommunizierten Strategiewechsel nun vor allem den Osten des Landes unter Kontrolle zu bekommen - und nicht mehr das ganze Land -, nur wenige Fortschritte erzielen würden. Härtel betont: „Die Offensive stockt und im Süden gibt es teilweise erfolgreiche Gegenoffensiven der ukrainischen Armee.“

Russland droht mit Einmarsch in die Konfliktregion Moldau

Russland sei deshalb bemüht, alle verfügbaren Kräfte zu mobilisieren, um eine Generalmobilmachung im eigenen Land zu verhindern, so der SWP-Wissenschaftler. „Das wäre in Russland gleichbedeutend damit, dass es sich um keine ‚Spezial-Operation‘ mehr handelt, sondern das Land einen Krieg gegen die Ukraine führt.“ Ein Wort, das der russische Propagandaapparat seit Beginn des Angriffskrieges mit allen Mitteln vermeidet und entsprechend für Putin eine Niederlage vor dem eigenen Volk bedeuten würde.

Alles nur ein Bluff?

Der Kremlchef nutze die Explosionen in Transnistrien aus zwei Gründen, so Härtel. Zum einen solle vor allem für Furcht, Unruhe und Spekulationen um eine neue Front im Rücken der Ukraine gesorgt werden und den Eindruck, dass neue Truppen etwa in die südukrainische Hafenstadt Odessa vorrücken könnten. Der zweite Grund: „Auch intern kann Moskau damit ablenken, dass die Lage aktuell nicht gut aussieht“, betont er. „Eine neue Front kann das Bild schaffen, dass alles gut läuft und man zumindest dem Ziel der südlichen Erschließung der Ukraine näher kommt - obwohl das mit der faktischen Lage wenig gemein hat.“

Auch Keupp mutmaßt, dass es sich bei der aktuell undurchsichtigen Entwicklung um den Versuch eines Ablenkungsmanövers handeln könnte. Dabei würden die Russen versuchen, ukrainische Truppen aus dem Raum Odessa zu binden und so die Verteidigung der wichtigen Hafenstadt zu schwächen.

Russland und Ukraine beschuldigen sich gegenseitig

Nachdem am Dienstag zwei Radiofunktürme in Transnistrien gesprengt wurden, sprach der Kreml von einer Provokation: „Die Vorgänge in Transnistrien sind eine Provokation mit dem Ziel, Russland noch tiefer in die Kriegshandlungen in der Region hineinzuziehen“, sagte der Chef des Duma-Ausschusses für die GUS, Leonid Kalaschnikow. Die Funkzentrale hatte mit zwei Masten russische Radiosender übertragen.

Die Ukraine erklärte dagegen Moskau zum Verursacher der Attacken. Der Kreml wolle Panik schüren und von Transnistrien aus den Süden der Ukraine angreifen, um Odessa am Schwarzen Meer einzunehmen. Zuvor sagte der russische Generalmajor Rustam Minnekajew bereits: „Die Kontrolle über den Süden der Ukraine, da ist noch ein Zugang zu Transnistrien.“ Minnekajew deutete an, dass Russland auch dort die Interessen der russischsprachigen Bevölkerung verteidigen wolle.

Transnistrien - ein abtrünnige Region

Der eingefrorene Konflikt auf dem schmalen Landstreifen zwischen dem Fluss Dnister und der Grenze zur Ukraine ist einer der ältesten auf dem Gebiet der früheren Sowjetunion. Die mehrheitlich russische und ukrainische Bevölkerung in Transnistrien spaltete sich 1990 ab, als die Nationalbewegung der Moldau eine Vereinigung mit dem Nachbarn Rumänien anstrebte. Bei einem Krieg 1992 starben etwa 1000 Menschen.

Seitdem existiert Transnistrien mit der Hauptstadt Tiraspol als nicht anerkannter Staat mit einer halben Million Einwohnern und ist etwas größer als Luxemburg. Medien in Moskau berichten, dass dort mehr als 200.000 Menschen einen russischen Pass hätten. Das Gebiet lebt vom Weiterverkauf russischer Energie und vom Schmuggel. Viele Besucher fühlen sich an ein Museum der Sowjetunion erinnert. Etwa ein Drittel der russischen Soldaten überwacht als „Friedenstruppe“ mit Kräften Transnistriens und Moldaus den Waffenstillstand. Die anderen sichern ein riesiges Lager alter russischer Munition bei dem Dorf Cobasna.

mit dpa

Von Jens Strube, Antonia Brand/RND