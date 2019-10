Erfurt/Berlin

Thüringen hat gewählt – mit einem Ergebnis, das sich stark vom Bundestrend der Parteien unterscheidet. Die Linkspartei unter dem bisherigen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow konnte ihr starkes Ergebnis von der Landtagswahl vor fünf Jahren verteidigen und liegt in der ersten Hochrechnung von ZDF/Forschungsgruppe Wahlen mit 29,8 Prozent auf Rang 1.

Dahinter liegen AfD (23,2 Prozent) und CDU (22 Prozent) fast gleichauf.

Die SPD kommt auf 8,1 Prozent,

die Grünen auf 5,5 Prozent und

die FDP auf 5,4 Prozent.

Bei der Landtagswahl 2014 war die CDU noch klar stärkste Kraft vor der Linken, fand aber nicht ausreichend Koalitionspartner – sodass es für eine rot-rot-grüne Landesregierung unter Ramelow gereicht hatte. Diese muss an diesem Wahlsonntag nun trotzdem um ihre Mehrheit zittern: Die SPD schnitt noch schwächer ab als ihre Umfragen auf Bundesebene liegen. Auch die Grünen in Thüringen unter ihrer Spitzenkandidatin, der bisherigen Umweltministerin Anja Siegesmund, blieben weit von ihren guten bundesweiten Ergebnissen entfernt und konnten sich gegenüber der bislang letzten Landtagswahl von 2014 auch nicht so stark verbessern wie sie gehofft hatten.

AfD kann sich in etwa verdoppeln

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den zweiten Platz im Erfurter Landesparlament lieferten sich in diesem Jahr die CDU unter ihrem Landeschef Mike Mohring und die rechtspopulistische Alternative für Deutschland. Die AfD, die in Thüringen vom Kopf ihres rechtsnationalen Flügels, Björn Höcke, geführt wird, konnte sich im Vergleich zu den Wahlen von 2014 in etwa verdoppeln.

Zugleich hatten Beobachter der AfD noch Anfang dieses Jahres zugetraut, womöglich bei allen drei ostdeutschen Landtagswahlen von 2019 stärkste Kraft zu werden. Nachdem sie dieses Ziel bereits im September in Brandenburg und Sachsen verfehlt hatte, gelang es ihr an diesem Sonntag nun auch in Thüringen nicht. 2014 hatte die AfD aus dem Stand 10,6 Prozent geholt.

Insgesamt waren in diesem Jahr rund 1,7 Millionen zur Wahl zum Thüringer Landesparlament aufgerufen. Der Urnengang stieß dabei auf besonders großes Interesse, das sich schon im Vorfeld angesichts starker Teilnahme an der Briefwahl abgezeichnet hatte.

Nun zeigte sich auch am Sonntag, dass deutlich mehr Menschen an die Wahlurnen gingen als vor fünf Jahren – und auch als bei der Europawahl in diesem Mai. Schon bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg hatte es mehr Menschen in die Wahlkabinen gezogen, wobei jeweils die Amtsinhaber davon profitiert hatten.

Dennoch musste Ramelow in Thüringen bangen: Deutschlands erster Regierungschef von der Linkspartei wollte seine bisherige Koalition aus Linke, SPD und Grünen fortsetzen, die in dem 2,1-Millionen-Einwohner-Land fünf Jahre lang mit nur einer Stimme Mehrheit im Parlament regiert hatte. Auch SPD und Grüne waren im Wahlkampf dafür angetreten, in dieser Konstellation weiterregieren zu wollen.

SPD-Spitzenmann ohne Führungsanspruch

Eine Besonderheit aus sozialdemokratischer Sicht war dabei, dass der Landesvorsitzende Wolfgang Tiefensee – der früher Oberbürgermeister von Leipzig und danach Bundesverkehrsminister im Kabinett von Gerhard Schröder war – der erste SPD-Spitzenkandidat auf Landesebene war, der ohne Führungsanspruch ins Rennen ging.

Angesichts dauerhafter einstelliger Umfragewerte hatte Tiefensee gar nicht erst einen Anspruch auf Regierungsbildung angemeldet. Der Thüringer SPD hat das angesichts des Ergebnisses vom Sonntag offenbar eher genutzt als geschadet – zumal sie hoffen kann, weiter unter dem einzigen deutschen Ministerpräsidenten von der Linken mitzuregieren.

CDU-Chef Mohring : "Ich finde, Höcke ist ein Nazi"

CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Mike Mohring hatte derweil nicht nur die AfD scharf kritisiert (Zitat Mohring: „Ich finde, Höcke ist ein Nazi.“) und eine Zusammenarbeit mit ihr ausgeschlossen. Er hatte auch explizit vor einer erneuten Regierungsbeteiligung der Linken gewarnt und erklärt, nicht in eine Koalition mit ihr zu gehen. Vor allem bei den Themen Bildung, Energiepolitik und Innere Sicherheit sei die CDU-Position mit der rot-rot-grünen Landespolitik nicht vereinbar.

Doch nach den ersten Prognosen am Sonntag schien es sowohl denkbar, dass die Mehrheit für Rot-Rot-Grün wegen der zu schwachen Grüne fehlt - als auch, dass eine CDU-geführte Mehrheit gegen sie möglich wäre. CDU-Spitzenkandidat hatte zudem im Wahlkampf angekündigt, weder mit AfD, noch mit Linker zu koalieren.

FDP musste erneut bangen

Bevor es 2014 zur rot-rot-grünen Koalition kam, regierte die CDU 24 Jahre lang das Land und stellte stets den Ministerpräsidenten - zwischenzeitlich sogar mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet. Die FDP war vor fünf Jahren an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und hatte nur 2,5 Prozent der Stimmen erreicht und lag damit seinerzeit sogar hinter der NPD. Dieses Ergebnis von 2014 konnten die Liberalen in diesem Jahr nun deutlich verbessern, mussten am Sonntag aber zunächst trotzdem um ihren Einzug in den Landtag bangen.

Unter den Wahlberechtigten in Thüringen waren in diesem Jahr auch 75.000 Erstwähler. 18 Parteien waren zur Wahl zugelassen. Im Land gibt es insgesamt 44 Wahlkreise. Um die Mandate hatten sich 399 Listenkandidaten beworben, darunter 113 Frauen.

Von Steven Geyer/RND