Steinmeier immer noch mit Coronavirus infiziert

Berlin

Wegen einer fortbestehenden Corona-Infektion hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine für Dienstag geplante Reise nach Krakau abgesagt. Ein Test am Montag sei weiter positiv gewesen, teilte das Bundespräsidialamt am Montag mit. Steinmeier gehe es aber gut, hieß es weiter. Der Bundespräsident hatte gehofft, sich für die geplante Reise freitesten zu können.

Steinmeier verpasst Staatstrauerakt für Komponist Penderecki

Steinmeier wollte am Dienstag am Staatstrauerakt für den vor zwei Jahren zu Beginn der Corona-Pandemie verstorbenen Komponisten Krzysztof Penderecki teilnehmen. Penderecki zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten des vergangenen Jahrhunderts, der in seiner Musik oftmals religiöse und politische Motive aufgriff. Zudem wollte Steinmeier ein Ankunftszentrum der polnischen Caritas für ukrainische Flüchtlinge besuchen.

