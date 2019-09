Saarbrücken

Das Rennen um den künftigen SPD-Vorsitz hat mit einem Paukenschlag begonnen. Das Kandidatenduo Simone Lange und Alexander Ahrens hat seine Bewerbung bereits in der Vorstellungssrede bei der erste Regionalkonferenz der SPD in Saarbrücken zurückgezogen. Die Flensburger Oberbürgermeisterin Lange kündigte an, dass sie stattdessen den früheren Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, Norbert Walter-Borjans, sowie die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken unterstützen wollen.

Lange hatte in ihrer Erklärung angekündigt, auch weiterhin zu den Regionalkonferenzen kommen und Wahlkampf machen zu wollen. Aus der SPD-Parteizentrale hieß es dazu, jeder Sozialdemokrat dürfe an den Konferenzen teilnehmen. Auftritt auf der Bühne jedoch werde es nicht mehr geben.

Von Andreas Niesmann/RND