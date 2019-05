Berlin

Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel steigt aus der Berliner Politik aus. Er werde nicht mehr für den kommenden Bundestag kandidieren, berichtet der „ Tagesspiegel“. Gabriel war acht Jahre lang SPD-Vorsitzender und bekleidete mehrere Ministerposten.

Laut Bericht hat Gabriel bereits Anfang Mai die drei Vorsitzenden seiner regionalen SPD-Kreisverbände Salzgitter, Wolfenbüttel und Seesen darüber unterrichtet, dass er bei der nächsten Wahl nicht mehr für den deutschen Bundestag kandidieren wird. Gabriel sei schon länger fest entschlossen gewesen, seine politische Laufbahn endgültig zu beenden, heißt es weiter.

Um zusätzliche Unruhe im Wahlkampf zu verhindern, habe er diese Entscheidung aber nicht vor der Europawahl öffentlich machen wollen. Die Partei am Ort solle aber genug Zeit haben, eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten zu finden. Gabriel wollte sich auf Anfrage nicht dazu äußern.

Gabriel holte in 30 Jahren immer das Direktmandat für die SPD

Der SPD-Politiker hatte in seiner Region in 30 Jahren immer das Direktmandat erobert. Selbst bei dem für seine Partei sehr schlechten Bundestagswahlergebnis von 20 Prozent erreichte er in seinem Wahlkreis immer noch 43 Prozent der Stimmen. Es war das zweitbeste Ergebnis bundesweit.

Alle Versuche der regionalen SPD-Vertreter, den früheren Vorsitzenden umzustimmen, waren gescheitert. „Wir bedauern das sehr, weil es schwer werden wird, seine Ergebnisse zu halten. Aber man kann schon verstehen, dass er sich das Theater in Berlin nicht länger antun will“, meinte einer der Teilnehmer des Gesprächs gegenüber der Zeitung. Die Frage, ob Gabriel sein Bundestagsmandat bis zum Ende der Wahlperiode beibehält oder früher ausscheidet, sei bei dem Gespräch auch thematisiert, aber nicht endgültig entschieden worden.

Gabriel war bis März 2018 Vizekanzler und Außenminister.

Von RND/cb