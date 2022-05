Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich am Montag zu Waffenlieferungen aus Deutschland an die Ukraine und einem möglichen Besuch in der Ukraine geäußert. In der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz?“ erklärte der Kanzler, Deutschland liefere „mit großer Intensität“ Waffen an die Ukraine.

„Wir liefern ziemlich gefährliche Waffen, von Anfang an“, man wäge aber klar ab, welche Waffen nützen. Es sei ein Fehler, sich „mit dem rhetorischen Wort ‚schwere Waffen‘“ aufzuhalten, sagte Scholz. „Wir könnten ein vierstündiges Seminar abhalten, was schwere Waffen genau wären.“

+++ Alle Entwicklungen im Liveblog +++

„Russland darf nicht gewinnen und die Ukraine darf nicht verlieren“, stellte Scholz als Ziel klar. Russland sei eine der am meisten hochgerüsteten Nuklearmächte der Welt, eine Weltmacht auch in diesem Sinne, deshalb müsse das Ziel sein, dass diese gewaltsame Politik Russland nicht gelingt.

Waffenlieferungen gelten völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt

Scholz über den „Fehler“ Putins

„Putin hat seine ganze Operation nicht zu Ende gedacht“, machte der Bundeskanzler klar. Der Kremlchef habe nicht gedacht, dass die Ukraine solchen Widerstand leistet, dass der Westen sie so umfangreich unterstützt und dass die Länder so viele Sanktionen gegen Russland verhängen. Putin habe sich laut Scholz verkalkuliert: „Das ist der Fehler in seinem Kalkül: Wir werden ohne ein Einvernehmen mit der Ukraine nicht die Sanktionen aufheben. Er muss sich mit der Ukraine einigen und das wird er nicht mit einem Diktatfrieden hinkriegen, das wird er nicht hinkriegen, indem er seine Bedingungen vorschreibt.“ Deutschland werde auch weiterhin nicht akzeptieren, dass Russland die Krim völkerrechtswidrig annektiert hat.

Scholz erklärte auf Nachfrage, er plane keine Reise in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Als Grund führte er den Eklat um die Ausladung von Bundespräsident Steinmeier an. „Das steht der Sache im Weg“, machte Scholz klar. „Das kann man nicht machen“, warf er der Ukraine vor und führte die vielen geleisteten Militärhilfen Deutschlands und das Angebot von Sicherheitsgarantien in Zukunft ins Feld.

Scholz: „Deutsche Alleingänge sind mir suspekt“

Zu Beginn des Krieges hatte sich Scholz noch zurückhaltend zu Waffenlieferungen geäußert. Hat Scholz das Zögern aufgegeben, fragte Moderatorin Bettina Schausten? „Überhaupt nicht“, so Scholz, er wolle „besonnen und mit klarem Verstand handeln“.

Scholz hatte am Wochenende deutlich gemacht, dass er trotz Vorwürfen der Opposition an seinem Kurs festhält. „Ich treffe meine Entscheidungen schnell – und abgestimmt mit unseren Verbündeten. Übereiltes Agieren und deutsche Alleingänge sind mir suspekt“, sagte er der „Bild am Sonntag“.

Bei einer Maikundgebung betonte Scholz: „Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch das muss gesagt werden: Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann, mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen.“

RND/dpa/scs