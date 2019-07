Hannover

Kurz vor der Entscheidung über die künftige Leitung der Europäischen Kommission hat sich Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann ( SPD) für die Wahl Ursula von der Leyens ( CDU) ins höchste EU-Amt ausgesprochen. „Ich empfehle Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin. Alles andere würde eine Schwächung der Europäischen Union bedeuten. Und das kann niemand wollen“, sagte Oppermann.

Dass von der Leyen keine Spitzenkandidatin bei der Europawahl gewesen sei, könne ihr jetzt nicht zur Last gelegt werden, sagte Oppermann, denn das EU-Parlament sei nicht in der Lage gewesen, einen Spitzenkandidaten durchzusetzen. „Das jetzt voll auf Ursula von der Leyen abzuladen, ist mit Blick auf die Bedeutung der EU-Kommission ein zu kleines Karo“, meinte der Sozialdemokrat.

Weil : „Herabstufung des Parlaments“

Zuvor hatten zahlreiche einflussreiche SPD-Politiker teils mit schwerem Geschützt die Kandidatinnenkür von der Leyens attackiert. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hatte die Nominierung von der Leyens, obwohl er diese persönlich schätze, als schweren politischen Fehler gerügt. „Das Parlament würde, wenn es das so akzeptiert, auf Dauer seine eigene Herabstufung mit beschließen“, sagte Weil.

Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Achim Post, hat die Abgeordneten des Europaparlaments aufgefordert, von der Leyen ( CDU) bei der Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin durchfallen zu lassen. „Statt sich von ihren jeweiligen Regierungschefs auf Gipfel-Linie einordnen zu lassen, sollten die Europaparlamentarier jetzt eigenständig im Sinne ihres parlamentarischen Mandats entscheiden.“

Alte Vorwürfe – auch solche, die längst ausgeräumt sind

Unterdessen kursierte in der sozialdemokratischen Fraktion des EU-Parlaments ein Papier, verteilt vom Gruppenchef Jens Geier Papier, in dem zahlreiche aktuelle und frühere Anschuldigungen gegen die Favoritin der europäischen Staats- und Regierungschefs aufgelistet sind. Es ist überschrieben mit den Worten: „Warum Ursula von der Leyen eine unzulängliche und ungeeignete Kandidatin ist“.

Genannt werden in dem zweiseitigen, in englischer Sprache verfassten Text unter anderem die Berater-Affäre um den Einsatz externer Fachleute bei der Modernisierung der Bundeswehr und die „Kostenexplosion“ bei der Sanierung des Marineschulschiffes „ Gorch Fock“. Zudem thematisieren die Autoren noch einmal den nach einer langen Prüfung ausgeräumten Vorwurf, wonach von der Leyen wegen Plagiaten in ihrer Dissertation zu Unrecht einen Doktortitel führt.

Weitere Berichte zum Thema

„Entscheidung für Europa“: Das müssen Sie jetzt zu Ursula von der Leyen wissen.

Fragen und Antworten: EU-Kommissionschefin von der Leyen? Wie es nach der Nominierung weitergeht

Bericht: So macht die SPD in der EU Stimmung gegen von der Leyen

Exklusiv: SPD-Fraktionsvize Post ruft zu Nicht-Wahl von der Leyens auf

Nach Auftritt im Europaparlament: Grüne erteilen von der Leyen klar Absage

Anhörung bei den Liberalen: Von der Leyen umreißt ihre EU-Pläne – und schlägt sich souverän

Suche nach einem Nachfolger: Wer das Verteidigungsministerium leiten könnte

Statement von Angela Merkel: „Wir müssen im Europaparlament kämpfen“

Kommentar: Merkel und die Billardkugeln

Nachricht: Offiziell nominiert: Von der Leyen soll EU-Kommissionspräsidentin werden

Videobeweis: „Wollen Sie nach Brüssel?“: So reagierte von der Leyen im April

Kommentar: Besser ein halbseidener Kompromiss als gar keiner

Reaktion: So reagierte die CSU auf den Vorschlag mit von der Leyen

Umfrage: Mehrheit der Deutschen sieht Nominierung von der Leyens skeptisch

Analyse: Scheitert die GroKo an der Personalie von der Leyen?

Von Michael B. Berger