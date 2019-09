Düsseldorf

Die Debatte um einen lautstarken Aufruf Herbert Grönemeyers, "keinen Millimeter nach rechts" zu rücken, hat den Landtag in NRW erreicht. Nachdem die AfD-Fraktion den Sänger am Dienstagabend bei Twitter "The Voice of Anti-Germany" genannt hatte, reagierte die SPD: Zahlreiche Landtagsabgeordnete twitterten am Mittwoch Liedzeilen aus Grönemeyer-Songs, um ihre Solidarität mit dem gebürtigen Bochumer zu zeigen.

Die Erde ist freundlich

Warum wir eigentlich nicht?

Sie ist freundlich

Warum wir eigentlich nicht?#GrönemeyerLiederhttps://t.co/mEVGEJLrVe — Thomas Kutschaty (@thomaskutschaty) September 17, 2019

"Die Erde ist freundlich. Warum wir eigentlich nicht? Sie ist freundlich. Warum wir eigentlich nicht?", zitierte SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty aus dem Lied "Stück vom Himmel". Unter dem Hashtag #GrönemeyerLieder schlossen sich zahlreiche Sozialdemokraten und andere Twitter-User an.

"Uuuuuuuh, womit hab ich das verdient?

Dass der mich so blöde angrient?

Warum hast Du mich nicht wenigstens gewarnt?"#grönemeyerlieder #keinmillimeternachrechts pic.twitter.com/CirfRay2Fi — Guido Kleineheilmann (@KunoPaschunke) September 18, 2019

Der Himmel ist so taufrisch

Wir haben die Hände frei

Gegen Augenwischerei

Gemeinsam sind wir frech#Groenemeyerlieder — Katja Zeidler (@zeidka_) September 18, 2019

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl“ #grönemeyerlieder — Bernd Becker (@Becker_uk) September 18, 2019

Grönemeyer hatte sich in einem Video, das vor einigen Tagen bei einem Konzert in Wien entstanden sein soll, gegen Ausgrenzung, Rassismus und Hetze ausgesprochen. Im Internet gab es daraufhin Stimmen unter anderem von AfD-Politikern, die Grönemeyers teilweise herausgebrüllten Aufruf mit Nazi-Propaganda verglichen. Außenminister Heiko Maas ( SPD) hatte sich bereits am Wochenende hinter Grönemeyer gestellt.

