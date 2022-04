Mit der Versenkung des russischen Kriegsschiffes „Moskwa“ durch ukrainische Neptun-Seeabwehrraketen, konnte Kiew die Marine Russlands schwächen. Allerdings lauert unter der Oberfläche des Schwarzen Meeres eine weitaus größere Gefahr für die Ukraine und den Westen: Russische U-Boote. Diese agieren zum Teil unsichtbar und sind schwer zu finden, können jedoch Atomwaffen und Marschflugkörper verschießen. Bringen Sie jetzt wie Wende im russischen Angriffskrieg in der Ukraine?

Der Abschuss der Moskwa ist laut Militärexperte Gustav Gressel zwar ein Erfolg für die ukrainische Armee, allerdings sei dieser mit Vorsicht zu genießen: Die Neptun-Flugabwehrraketen, die auch das russische Kriegsschiff versenkt haben können, befänden sich noch in der Erprobung, so der Experte für Sicherheits­politik, Militärstrategien und internationale Beziehungen. Gleichzeitig sei die Fabrik, in der die Seeabwehrraketen hergestellt werden, schwer beschädigt, sagte Gressel gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Die Ukraine müssten daher sparsam mit den Neptun-Raketen umgehen. „Sie werden sich lohnende Ziele suchen“ - wie etwa die „Moskwa“. Das Kriegsschiff könnte laut Gressel allein unterwegs gewesen sein, was es verwundbar gemacht habe. Solche Faktoren würden die Ukraine bedenken, erklärte der Experte. Allerdings habe der Abschuss Wirkung gezeigt: „Demonstrativ vor der ukrainischen Küste rumfahren: Das macht die russische Marine jetzt dezidiert nicht mehr“, so Gressel.

Unsichtbar und schwer ausgerüstet: Russlands Kilo-U-Boote

Eine Bedrohung, die immer wieder genannt wird, sind jedoch russische U-Boote, die die Ukraine bislang nicht bekämpfen kann. Einige könnten sogar Interkontinentalraketen tragen. Eine reelle Gefahr geht von ihnen zuletzt nicht aus. „Strategische Nuklear-U-Boote sind in erster Linie Mittel nuklearer Abschreckung“, sagte Gressel gegenüber dem RND. „Die Aktivität der russischen Nuklear-U-Boote verläuft zur Zeit noch im Rahmen dessen was im Ausbildungs- und im Friedensbetrieb üblich ist.“ Die Lage sei also normal. Man würde auch mitkriegen, wenn sich etwas täte, so der Militärexperte. Schwieriger sei es bei konventionellen U-Booten. Auch die könnten nuklear bestückte Marschflugkörper tragen, so Gressel.

Aktuell im Einsatz sind nach aktuellen Satelliten-Ausnahmen insbesondere U-Boote der Kilo-II-Klasse (Projekt 636). Die würden zumeist kurz vor Sewastopol rausfahren und immer wieder Marschflugkörper gegen die Ukraine einsetzen, erklärt Gressel. Mobilfunkaufnahmen und Satellitenbilder hatten das zuletzt belegt. Grundsätzlich würden die Kilo-U-Boote jedoch in küstennahen Gewässern gegen Kriegs- und Handelsschiffe eingesetzt werden. „Die sind ursprünglich konzipiert für die Ostsee“, erläutert Gressel, und eigneten sich sich für alle möglichen Randmeere.

13. April 22: Das B-274 Petropavlovsk-Kamchatsky und das B-603 Volkov Diesel-Elektrik-U-Boot der Russischen Pacifikflotte haben erfolgreich Kalibr-Geschosse abgefeuert, um im Japanischen Meer Ziele zu treffen. Quelle: IMAGO/ITAR-TASS

Eins dieser Kilo-U-Boote stammt noch aus Zeiten des Kalten Krieges, erklärte der Militärexperte, grundsätzlich sei der Bestand jedoch neu. „Im Schwarzen Meer sind sechs seit 2014 neu gebaut worden“, sagte Gressel – zum Teil jedoch zu einem Rüstungsstand, der nicht dem entspreche, was der Westen davon erwarte. Im schwarzen Meer hätten die russische U-Boote kaum realistische Gegner. Allein die türkische Marine hätte uneingeschränkte Möglichkeiten, die russischen U-Boote abzuwehren. Die Ukrainer besitzen keine eigenen U-Boote, erklärte des Osteuropaexperte, auch eine Abwehr russischer Boote unter Wasser sei nicht möglich. Rumänen und Bulgaren hätten diese Fähigkeiten laut Gressel nur sehr eingeschränkt.

Flugabwehrraketen werden knapp: Braucht die Ukraine ein westliches Luftabwehrsystem?

„Das wichtigste wäre, Fliegerabwehrsysteme der Ukraine zur Verfügung zu stellen, bei denen wir die Lieferketten kontrollieren“, erklärt Gressel. Bei eigenen Flugabwehrsystemen könnte auch Munitionsnachschub sichergestellt werden. Diese Systeme könnten dann Raketen, die von russischen U-Booten abgefeuert werden, abfangen.

Aktuell besitzt die Ukraine unter anderem zwar das von slowakische S-300-Flugabwehrsystem. Diese wurde jedoch in Russland produziert, demnach auch die Abwehrraketen dafür. Innerhalb der Nato seien die Munitionsbestände für ebensolche sowjetischen Systeme sehr begrenzt. Gressels Erklärung zufolge schießt die Ukraine daher aktuell nur selten auf Marschflugkörper. Die Raketen müssten vielmehr für russische Flugzeuge aufgehoben werden.

Von Seiten des Westens müssten nun neue Flugabwehrsysteme an die Ukraine geschickt werden, um Angriffe von russischen U-Booten oder Bombern zu verhindern. Die Ukrainer müssen laut Gressel für diese Waffensysteme jedoch erst eingeschult werden. Das dauere lange. „Da muss man vorausplanen“, so brauche es mehrere Monate bis Systeme zur Luftabwehr einsatzbereit wären. Gressel rechnet damit, dass sich in nächster Zeit eine Entscheidung anbahnen werden müsse, weil die Munition nicht unendlich sei.

