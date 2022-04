Russland hat mehreren parteinahen deutschen Stiftungen und internationalen Menschen­rechts­organisationen verboten, in Russland zu arbeiten. Neben der Heinrich-Böll-Stiftung und der Friedrich-Ebert-Stiftung wurden auch der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung die Registrierung entzogen. Seit Beginn des russischen Angriffs­kriegs in der Ukraine beklagen immer mehr Aktivistinnen und Aktivisten, Menschen­­rechts­­organisationen sowie Journalistinnen und Journalisten Repressionen in Russland.