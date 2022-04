Russische Region meldet erneut Beschuss aus der Ukraine

Moskau

Aus mehreren russischen Grenzregionen sind am Mittwoch Explosionen gemeldet worden. Russischen Behördenvertretern zufolge ist es in der Region Belgorod an der Grenze zur Ukraine erneut zu Beschuss gekommen. Dieses Mal sei das Dorf Schurawlewka getroffen worden; dabei seien mindestens zwei Personen verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebietes Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am Montag in seinem Kanal in dem sozialen Netzwerk Telegram mit. Demnach sei ein Munitionslager in Brand geraten. Die laut Behörden bereits mehrfach beschossene Region grenzt an das ukrainische Gebiet Charkiw.

Zuvor seien in der Gegend etliche Explosionen zu hören gewesen. Auch in der Region Kursk kam es nach Angaben der örtlichen Behörden zu Explosionen und in Woronesch wurde nach russischer Darstellung eine Drohne vom Luftabwehrsystem abgeschossen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak legte nahe, dass die Ukraine dafür verantwortlich war, und schrieb auf Telegram: „Karma ist eine harte Sache“.

Erst Anfang der Woche war in einem Öldepot in der russischen Stadt Brjansk unweit der Grenze zur Ukraine ein Feuer ausgebrochen.

Immer wieder Zwischenfälle seit Beginn des Angriffskriegs

Seit dem von Kremlchef Wladimir Putin am 24. Februar befohlenen Angriff Russlands auf die Ukraine kommt es in der Region Behörden zufolge immer wieder zu Zwischenfällen. Am Montag war zudem Beschuss des Dorfes Nechotejewka gemeldet worden. Dabei sollen mehrere Gebäude und ein Auto beschädigt worden sein.

Anfang April hatten den Angaben zufolge zwei ukrainische Kampfhubschrauber im Gebiet Belgorod auch ein Öllager beschossen und in Brand gesetzt. Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates, Olexij Danilow, wies die Vorwürfe bereits am 1. April zurück. „Sie behaupten, dass wir das getan haben. Aber tatsächlich entspricht das nicht der Wirklichkeit. Wir kommentieren das nicht“, sagte er.

Russland hatte der Ukraine angesichts des wiederholten Beschusses seines Staatsgebiets damit gedroht, in der Hauptstadt Kiew wieder verstärkt Kommandostellen für Raketenangriffe ins Visier zu nehmen.

RND/dpa