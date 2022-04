Valletta

Papst Franziskus ist zu einer zweitägigen Reise im kleinsten EU-Land Malta angekommen. Während des Fluges äußerte sich das Oberhaupt der katholischen Kirche auch zum russischen Krieg in der Ukraine.

+++ Alle Entwicklungen zur Ukraine im Liveblog +++

„Ich bin dafür, dass sich alle religiösen Oberhäupter zusammen für den Frieden in der Ukraine einsetzen sollen“, sagte Papst Franziskus dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Er selbst habe seine „Leute nach Kiew geschickt“. Das Kirchenoberhaupt fügte gegenüber dem RND hinzu: „Am liebsten würde ich selber kommen.“ Der Vatikan bestätigte am Vormittag, dass eine solche Reise „auf dem Tisch“ ist.

Andreas Englisch im Gespräch mit Papst Franziskus Quelle: privat

Der Papst reagierte damit auf eine Äußerung des Kiewer Bürgermeisters, Vitali Klitschko, und seines Bruders Wladimir, die an Franziskus appelliert hatten, sich für den Frieden einzusetzen und ihn nach Kiew eingeladen hatten.

Nach der Landung benutzte Papst Franziskus wegen seiner gesundheitlichen Probleme in den Beinen zum ersten Mal einen Fahrstuhl statt die Treppe am Flugzeug. Das Gespräch mit RND-Mitarbeiter Andreas Englisch fand im Papstflugzeug statt. Nie zuvor seit seiner Wahl im Jahr 2013 musste der Papst darauf verzichten, die Treppe am Flugzeug hinunterzusteigen.

Erste Franziskus-Reise während eines Krieges in Europa

Zum ersten Mal in seiner Amtszeit muss das Kirchenoberhaupt eine Auslandsreise absolvieren, während ein Krieg in Europa tobt. Ein gesundheitlich sichtlich angeschlagener, aber kämpferischer Papst besucht Malta.

Im Präsidentenpalast in Valletta hielt Franziskus eine flammende Rede gegen den Krieg. Der Papst sagte: „Aber gerade aus dem Osten Europas, aus dem Orient, wo das Licht zuerst aufgeht, ist die Finsternis des Krieges gekommen. Wir dachten, dass Invasionen aus anderen Ländern, brutale Straßenkämpfe und atomare Bedrohungen dunkle Erinnerungen an eine ferne Vergangenheit sind.“

Das Kirchenoberhaupt sprach zudem vom „frostigen Wind des Krieges, der nur Tod, Zerstörung und Hass“ mit sich bringen würde. „Während wieder einmal einige wenige Mächtige, die leider in den anachronistischen Forderungen nationalistischer Interessen gefangen sind, Konflikte provozieren und schüren“, so Franziskus, „spüren die einfachen Menschen das Bedürfnis, eine Zukunft zu gestalten, die entweder gemeinsam sein wird oder gar nicht sein wird.“

Man dürfe nicht zulassen, dass „der Traum vom Frieden verschwindet“, so der Papst. Im Zentrum des Besuchs auf Malta steht insbesondere das Thema Migration.

Von Andreas Englisch/RND