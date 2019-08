Wie es ist, wenn Satiriker in die Politik gehen, weiß keiner so gut wie Ex-"Titanic"-Chef Martin Sonneborn. Vor 15 Jahren gründete er die satirische “PARTEI" mit - seit 2014 sitzt er für sie im EU-Parlament. Dass sein Kollege Jan Böhmermann nun die SPD retten will, lobt er gegenüber dem RND - hat aber seine Zweifel.