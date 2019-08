Berlin

Esther Neumeier vertrat am vergangenen Dienstag in den ARD-" tagesthemen" eine klare Meinung. "Die radikale Idee aus dem Experimentierlabor Berlin zeigt eines ganz deutlich", sagte die RBB-Journalistin vor der Kamera zu den Mietendeckel-Plänen in der Hauptstadt. "Hier gibt es klare Kante gegen Mietspekulanten." Das twitterten die " tagesthemen" auch:

"Die radikale Idee aus dem Experimentierlabor Berlin?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Berlin zeigt eines ganz deutlich: Hier gibt es klare Kante gegen Mietspekulanten" - Die Berliner Ideen zu einem Mietendeckel?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw"># Mietendeckel kommentiert Esther Neumeier. (red) pic.twitter.com/imP3vWtQkt — tagesthemen (@ tagesthemen ) tagesthemen/status/1166451184934240259?ref_src=twsrc%5Etfw">August 27, 2019

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten - und dabei ging es selten um den von der linken Bausenatorin Katrin Lompscher vorgeschlagenen Plan, Mieter vor Mietwucher zu schützen.

Ich warte immer noch auf nen liberalen Kommentar bei den Tagesthemen. Und es ist klare Kante gegen ökonomische Gesetze und freiwillige Verträge zwischen freien Menschen, nichts anderes. — Benedikt B. (@BenediktB6) August 27, 2019

Häufig geht es in den Reaktionen auf Neumeier um die Öffentlich-Rechtlichen, den Zwang zur Zahlung des Rundfunkbeitrags und den vermeintlichen Mangel an Meinungsvielfalt bei ARD und ZDF. User "Schnugi" meint zum Beispiel unter den Hashtag #norundfunkbeitrag : "Die Kommentare bei den Tagesthemen werden immer schlimmer. Nach welchen Kriterien werden die ausgesucht? Je linker desto besser? Oder je weniger Fakten um so schöner?" Und "DesRoin" fragt: "Aber den Rundfunkbeitrag wollt ihr nach belieben erhöhen. Warum kommt da kein Deckel drauf?"

An den zahlreichen Sozialismus-Vergleichen in Bezug auf die ARD und ihre Kommentatoren hat dann offensichtlich auch FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff Gefallen gefunden. Er twitterte das Foto einer nordkoreanischen Nachrichtensprecherin mit dem Kommentar: "Die @ tagesthemen begrüßen die neue Kollegin, die für die Abteilung #Kommentar zuständig ist. Von ihrer großen Erfahrung profitieren besonders die jüngeren Kolleg*innen jetzt schon..."

Die tagesthemen?ref_src=twsrc%5Etfw">@ tagesthemen begrüßen die neue Kollegin, die für die Abteilung #Kommentar zuständig ist. Von ihrer großen Erfahrung profitieren besonders die jüngeren Kolleg*innen jetzt schon... https://t.co/86gzr5Kkwi pic.twitter.com/gibmzJZGhs — Alexander Lambsdorff (@ Lambsdorff ) Lambsdorff/status/1166774568482217984?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2019

Neben Beifall im Netz erntet der Liberale viele Widerworte. Userin Maria Klein-Schmeink meint: "Ich dachte Meinungsfreiheit und Pressefreiheit seien mal Kernthemen der FDP gewesen." Und "PJO" schreibt: "Das ist unter Ihrem Niveau Hr # Lambsdorff. Dass sie Immobilienspekulation toll finden war zu erwarten, aber die # ARD mit nordkoreanischem Staatsfernsehen vergleichen, geht zu weit." Der Satire-Account "Der Gazetteur" schlägt mit einem Bild von AfD-Politikerin Beatrix von Storch zurück: "Die FDP begrüßt ihre neue Kommunikationsberaterin, die für die Abteilung Social Media zuständig ist."

Die FDP begrüßt ihre neue Kommunikationsberaterin, die für die Abteilung Social Media zuständig ist. pic.twitter.com/eiLjMctcUl — Der Gazetteur (@dergazetteur) August 29, 2019

Der frühere CDU-Politiker Ruprecht Polenz bescheidet seinem FDP-Kollegen: "Ein Liberaler verwechselt Meinungsdiktatur ( China, Nordkorea) mit Meinungsäußerungen, die ihm nicht gefallen." Aber auch Polenz wird aufgeklärt - von Userin Silva Arnemann. Nämlich mit dem Hinweis, dass CDU-Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß zuvor ins selbe Horn gestoßen hatte: "Naja ihr CDU Kollege ist auch nicht besser. Der hats mit der aktuellen Kamera verglichen."

Naja ihr CDU Kollege ist auch nicht besser. Der hats mit der aktuellen Kamera verglichen https://t.co/DAXnEiFskr — Silva Arnemann (@SilvaAtTwitta) August 29, 2019

Die Debatte geht weiter...

Von Thoralf Cleven/RND