Brüssel

Die neue EU-Kommission nimmt Gestalt an. Die designierte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ( CDU) plant offenbar, schon in der kommenden Woche das Kollegium vorzustellen. Voraussetzung ist allerdings, dass das 27-köpfige Gremium bis dahin komplett ist. Die italienische Regierung hat noch keinen Kandidaten benannt. Dafür aber scheint von der Leyen ihr Ziel zu erreichen, dass künftig ebenso viele Frauen wie Männer in der EU-Kommission vertreten sind.

Wen schickt Italien nach Brüssel ?

Am Dienstag stellte von der Leyen ihr Personalpaket in Umrissen vor den deutschen Europa-Abgeordneten von CDU und CSU in Brüssel vor. Nach Angaben von Teilnehmern hofft die künftige Kommissionspräsidentin, dass sie am Donnerstag von der italienischen Regierung den Namen des Kommissars erfährt, den Rom für die nächsten fünf Jahre nach Brüssel entsenden will. Dann könnte es schon in der ersten Hälfte der kommenden Woche zu einer Präsentation der neuen Kommission kommen.

Im Gespräch in Italien war zuletzt der frühere Regierungschef Paolo Gentiloni. Ob der Sozialdemokrat tatsächlich EU-Kommissar wird, hängt von der Entscheidung der Mitglieder der Fünf-Sterne-Bewegung ab. Diese wollten am Dienstagabend darüber entscheiden, ob ihre Partei künftig zusammen mit den Sozialdemokraten regiert.

Lesen Sie auch: Kandidaten-Casting für EU-Kommission: Von der Leyen stößt auf Hürden

Schwerpunktthemen sind Klima und Digitalisierung

Davon hängt auch ab, wie genau die Arbeitsgebiete in der neuen EU-Kommission verteilt werden. Italien, Gründungsmitglied der EU und nach dem erwarteten Ausscheiden Großbritanniens drittgrößter Mitgliedsstaat, wird sich nicht mit einem untergeordneten Portfolio abfinden lassen.

Ursula von der Leyen, so sagten es Teilnehmer der Sitzung am Dienstagnachmittag, habe nicht verraten, wer welche Arbeitsgebiete bekommen soll. Klar scheint aber zu sein: Die Zukunftsthemen Klima und Digitalisierung werden bei Margrethe Vestager und Frans Timmermans angehängt. Die Liberale aus Dänemark und der Sozialdemokrat aus den Niederlanden werden Vizepräsidenten der Kommission in herausgehobener Stellung. Sowohl Vestager wie Timmermans wollten Kommissionspräsidenten werden. Doch die Staats- und Regierungschefs entschieden sich für von der Leyen.

Ein Top-Job für Osteuropa ?

Die designierte Präsidentin der EU-Kommission erwartet nach Teilnehmerangaben, dass mindestens einer der Kommissarkandidaten bei den Anhörungen im Europaparlament durchfällt. Das könnte dem ungarischen Kandidaten László Trócsányi passieren. Der Europaabgeordnete ist Mitglied der Fidesz-Partei des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Seine Regierung lag mit der EU-Kommission von Jean-Claude Juncker in der Flüchtlingspolitik und in Fragen der Rechtsstaatlichkeit im Clinch. Das EU-Parlament wird Ende des Monats damit beginnen, die Kommissionskandidaten anzuhören. Es kann Bewerber ablehnen.

Von der Leyen will offenbar auch einer Kommissarin oder einem Kommissar aus den osteuropäischen Mitgliedsstaaten eine etwas hervorgehobene Stellung in ihrem Team geben. Grund: Die Osteuropäer sind bei der Verteilung der Top-Jobs in der EU leer ausgegangen.

Einen Kommissar, der sich ausschließlich um Afrika kümmert, wird es dagegen dem Vernehmen nach nicht geben. Diese Idee wird seit langem in Brüssel verfolgt. Von der Leyen scheint sich aber dagegen entschieden zu haben. Gleichwohl solle die Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika besonderes Augenmerk erhalten, hieß es.

Von Damir Fras/RND