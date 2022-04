Es war der Aufreger unter Fans des Start-Ups Ankerkraut. Der Hamburger Gewürzhändler teilte in dieser Woche mit, dass der Nahrungsmittelkonzern Nestlé die Mehrheit an der Ankerkraut GmbH übernehmen werde. Anteile der bisherigen Investoren sowie Kontingente der Management-Anteile überlässt man also dem Großkonzern.

In sozialen Medien hagelte es Kritik für diesen Schritt. Man sei nur ein Greenwashing-Startup gewesen und würde verkaufen, wenn man groß genug sei, hieß es da. Eine andere Nutzerin kritisierte, dass man eine Marke, die in Kooperation mit vielen Streamern aufgebaut wurde, nicht schneller kaputt machen könne.

Doch warum ist der Aufschrei so groß? Warum gibt es so viel Kritik an Nestlé? Was macht der Konzern falsch, dass er von vielen so gehasst wird?

Grundwasser abpumpen und verkaufen

Das Unternehmen mit Sitz im schweizerischen Vevey ist der größte Nahrungsmittelkonzern der Welt. In 186 Ländern beschäftigt Nestlé rund 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Konzern produziert u.a. Flaschenwasser, Frühstücksflocken, Kaffee, Babynahrung, Süßwaren, Milchprodukte, Tiernahrung, ja sogar Kosmetikprodukte. An insgesamt mehr als 2.000 Marken ist Nestlé beteiligt.

Größter Kritikpunkt an dem Megakonzern ist sein Umgang mit Trinkwasser. Wasser wird weltweit immer mehr zum Luxusgut, in vielen Staaten herrscht Knappheit. Nestlé wird vorgeworfen, in armen Ländern das Grundwasser abzupumpen, um es anschließend den Menschen in der jeweiligen Region wieder teuer zu verkaufen, berichtet das Blog „netzfrauen.org“. Der Konzern wird immer wieder dafür kritisiert, Grundwasserspeicher, in deren Besitz er ist, zu entwässern und dabei weder nachhaltig zu agieren noch auf die Folgen für die Umwelt zu achten.

Das Unternehmen ist der Meinung, dass Wasser bzw. der Zugang zu Wasser kein Grundrecht sei. Auf dem Weltwasserforum, eine Konferenz des Weltwasserrats, auf dem in regelmäßigen Abständen u.a. über Wasserversorgungsprobleme diskutiert wird, schlug Nestlé im Jahr 2000 vor, den Trinkwasser-Zugang nicht mehr als ein Recht, sondern als ein Bedürfnis zu klassifizieren.

Entrüstung in Vittel

Auch Umweltschützer in Europa laufen Sturm, was den Umgang Nestlés mit Wasser betrifft. Für seine Mineralwassermarke Vittel in der gleichnamigen französischen Kleinstadt in den Vogesen pumpt der Konzern Hunderttausende Kubikmeter Wasser pro Jahr ab. Medienberichten zufolge soll der Grundwasserspiegel im Ort jährlich um bis zu 30 Zentimeter absinken.

Ein Problem, das Nestlé nach eigenen Angaben bereits seit über 30 Jahren bekannt ist. Der Werksdirektor von Nestlé Waters, Ronan Le Fanic, gab im Sommer 2020 zu, dass man mehr Wasser abpumpe, als sich natürlicherweise regenerieren könne. Dadurch würde der Grundwasserspiegel seit 30 Jahren jedes Jahr ständig sinken.

Die US-amerikanische NGO „Food & Water Watch“ errechnete, dass in den USA 64 Prozent des abgefüllten Wassers aus kommunalen Quellen für Leitungswasser genutzt werden. Demzufolge würden man für Wasser bezahlen, das normalerweise fast kostenlos zu haben sei. Insgesamt würde Flaschenwasser 2000 Mal mehr kosten als Leitungswasser. Die NGO erklärt: „Wenn Verkäufer von Flaschenwasser nicht kommunales Wasser verkaufen, beuten sie gemeinschaftliche Quellen aus, die der Öffentlichkeit gehören, und verkaufen diese.“ Dies schade der Umwelt und zehre kommunale Wasserressourcen aus.

Mitarbeiter von Nestlé sagen selbst, dass sich Quellwasser besser verkaufe, weil es als authentischer und gesünder angesehen werde.

Palmöl für Schokoriegel

Doch Nestlé muss sich auch anderer Kritik erwehren. Bei der Herstellung des Schokoriegels „Kitkat“ verwendet der Konzern Palmöl. Ölpalmen, aus denen die Zutat Palmöl gewonnen wird, werden auf Plantagen u.a. in Indonesien und Malaysia angebaut. Für deren Bewirtschaftung muss letztendlich Regenwald weichen, was wiederum weitreichende Folgen für das Weltklima hat.

Laut der Umweltorganisation Greenpeace gehen in Indonesien wegen Palmöl jeden Tag rund 20 Quadratkilometer Regenwald verloren. Nach der 2010 ins Leben gerufenen Social Media-Kampagne von Greenpeace „Give the orang-utan a break…“ reagierte Nestlé und kündigte auf seiner Homepage an, zukünftig nur noch „nachhaltig angebautes Palmöl für die Produkte zu verwenden“. Damit die Natur nicht zerstört werde, setze man auf Lieferketten, die klar zeigen würden, ob Regenwald für die Gewinnung von Palmöl illegal gerodet werde. Nach einem Bericht des „Guardian“ sei dieses Ziel jedoch nur teilweise eingehalten worden.

Tödliche Babynahrung

Bereits in den 70er- und 80er-Jahren brach der Skandal um Milchpulver über den Konzern herein. Nestlé-Mitarbeiterinnen in Entwicklungsländern wurde damals Milchpulver verteilt. Da zur Zubereitung der Milch meist verunreinigtes Wasser genutzt wurde, starben viele Kinder. Die Mütter seien nicht umfassend genug über die Vor- und Nachteile von künstlich hergestellter Milch aufgeklärt worden, hieß es.

Im Oktober 2019 wurde dann bekannt, dass Säuglingsmilch-Produkte, auch von Nestlé, mit gesundheitsgefährdendem Mineralöl belastet waren. Das belegten unabhängige Laboranalysen, die die Verbraucherorganisation foodwatch veröffentlichte. In den Produkten sollen Mineralöl-Rückstände enthalten gewesen sein. Bei den Labortests wurden in dem Milchpulver sogenannte aromatische Mineralölbestandteile nachgewiesen, die im Verdacht stehen, Krebs auszulösen.

Es sind also verschiede Produktsparten, in denen sich Nestlé heftiger Kritik stellen muss. Bis heute hat der Weltkonzern dies verhältnismäßig gut weggesteckt, die Fehler teilweise eingeräumt und stets Besserung gelobt. Doch das Image des Unternehmens scheint immer mehr angekratzt, sonst würde es die beißende Kritik der Ankerkraut-Fans nicht geben.

Von Sebastian Zimmermann/RND