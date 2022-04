Schweden und Finnland wollen laut der finnischen Zeitung „Iltalehti“ bereits deutlich früher als bisher angenommen ihre Anträge auf eine Nato-Mitgliedschaft stellen. Sie planen die Anträge bereits in der 20. Kalenderwoche, also zwischen dem 16. und 22. Mai einzureichen. Finnland hat gegenüber der schwedischen Regierung bereits den klaren Wunsch geäußert, dass die Länder sich gemeinsam um die Nato-Mitgliedschaft bewerben sollten.

Letzte Woche erklärte die schwedische Außenministerin Ann Linde, dass Schweden seine eigene sicherheitspolitische Bewertung der Nato-Lösung vorlegen werde. Die gemeinsame Analysegruppe der schwedischen Parlamentsparteien wird ihre Bewertung am Freitag, den 13. Mai, statt wie bisher geplant am 31. Mai, veröffentlichen. Finnland hat eine entsprechende Analyse bereits veröffentlicht.

Russlands Invasion als Auslöser

Der Angriffskrieg des russischen Präsidenten in der Ukraine hat in Helsinki und Stockholm die Frage aufgeworfen, ob man sich nach langer Zeit der Neutralität nicht doch um eine Nato-Mitgliedschaft bemühen sollte. Der Zuspruch dafür in der Bevölkerung ist zuletzt schlagartig gewachsen.

+++ Alle News und Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

RND/ab/sf/dpa