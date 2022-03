Dubai

Vor dem Formel-1-Rennen in Dschidda ist in einem Öllager der saudi-arabischen Stadt ein Feuer ausgebrochen. Von der Rennstrecke aus war am Freitag dichter Rauch am Himmel zu sehen. Medienberichten zufolge sollen Anhänger der Huthi-Rebellen aus dem Jemen das Gebäude des staatliche Ölkonzerns Saudi Aramco zerstört haben. Die Terrorgruppe im Jemen bekannten sich zu einer Serie von Angriffen auf Saudi-Arabien; ob sie auch das Feuer auslösten, ist nicht offiziell bestätigt.

Der Flugverkehr rund um die Stadt wird aktuell umgeleitet, das berichtete die „Bild“-Zeitung am Freitag. Auf dem Flugradar ist zu sehen, wie Maschinen umdrehen oder einen weiten Bogen um die Stadt drehen. Der Betrieb an der Rennstrecke sei vorerst nicht ausgesetzt worden.

Saudi-Arabien und der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco bestätigten den Brand nicht sofort. Das Feuer schien jedoch in demselben Treibstoffdepot zu lodern, das die Huthis in den vergangenen Tagen angegriffen hatten. Die Rebellen teilten über ihren Nachrichtensender Al-Masirah mit, zu einem späteren Zeitpunkt würden weitere Einzelheiten zu den Angriffen in Saudi-Arabien veröffentlicht.

RND/AP