Ein Bundeskanzler mit schwacher Gesundheit? Das war und ist für viele undenkbar. Waren frühere Regierungschefs ernsthaft krank, wurde geschwiegen oder bewusst verharmlost. Auch, wenn die Auslöser für die Zitterattacken von Kanzlerin Merkel noch nicht bekannt sind, äußert sie sich: „Ich muss damit jetzt eine Weile leben“, sagte sie nach ihrem dritten Zitteranfall in drei Wochen. Ihren Vorgängern verbot es sich hingegen offenbar Schwäche zu zeige. Man fürchtete wohl, dies könne ausgenutzt werden – vom politischen Gegner etwa oder von Konkurrenten innerhalb der eigenen Partei.

Bei Willy Brandt zum Beispiel gab es während seiner Amtszeit Spekulationen über mögliche Depressionen, da er sich regelmäßig für einige Tage zurückzog. Kurz vor seinem Rücktritt war dann offiziell von einer „fiebrigen Erkältung“ die Rede. Im Nachhinein gab der 1992 verstorbene Altkanzler zu: „In Wirklichkeit war ich kaputt.“

Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt spricht bei einer Kundgebung. Quelle: dpa

„ Brandt hat seine Arbeit doch fabelhaft gemacht“

Brandts Nachfolger Helmut Schmidt antwortete in einem Interview der „Zeit“ 2014 auf die Frage, ob Brandts Depressionen kaschiert worden seien: „Wir haben darüber nicht geredet, wir haben es stillschweigend zur Kenntnis genommen. Und er hat seine Arbeit doch fabelhaft gemacht.“

Helmut Schmidt war in seiner Amtszeit mehrmals bewusstlos aufgefunden worden. Quelle: dpa

Schmidt selbst litt regelmäßig unter Ohnmachtsanfällen, die während seiner Kanzlerschaft nicht offiziell publik wurden. „Wir haben darüber nicht geredet, sondern es war klar, dass wir nichts sagen würden. Das Entscheidende ist, dass die Umgebung des Politikers, dass die die Schnauze halten“, sagte er im selben Interview. „Ich bin wahrscheinlich an die hundert Mal besinnungslos vorgefunden worden. Meistens nur wenige Sekunden, manchmal aber auch Minuten. Das haben wir mit Erfolg verheimlicht – und es hat mich nicht daran gehindert, meine Pflicht als Regierungschef zu tun.“

Helmut Kohl hätte operiert werden müssen

Auch Helmut Kohl hatte als Kanzler mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Kurz vor dem Bundesparteitag der CDU im September 1989 etwa litt er unter großen Schmerzen – und hätte eigentlich sofort an der Prostata operiert werden sollen. Stattdessen verständigte sich Kohl mit seinem Arzt auf einen provisorischen Eingriff, fuhr am nächsten Tag zum Parteitag und stand ihn irgendwie durch. Eine Absage war für Kohl undenkbar, da er Angst vor einem parteiinternen Putsch hatte. Sein Arzt war während des Parteitags dabei und wurde als „neuer Mitarbeiter“ ausgegeben, wie Kohl in seinen „Erinnerungen“ schreibt.

Bundeskanzler Helmut Kohl hätte operiert werden müssen, bevorzugte aber eine provisorische Lösung. Quelle: MAZ/Michael Hübner

