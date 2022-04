Massaker in Butscha: Kiews Bürgermeister Klitschko spricht von „Völkermord“

Nach einem offenbar von russischen Truppen begangenen Massaker in der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew reißen die Vorwürfe an Russland nicht ab. „Das, was in Butscha und anderen Vororten von Kiew passiert ist, kann man nur als Völkermord bezeichnen“, sagte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko. Für die Kriegsverbrechen sei der russische Präsident Wladimir Putin persönlich verantwortlich, so der Ex-Sportler.