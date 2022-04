Das russische Militär hat die ukrainischen Truppen in Mariupol zur Kapitulation aufgefordert. Wenn die ukrainischen Kämpfer ihre Waffen niederlegten, werde für ihr Leben garantiert, erklärte das Verteidigungsministerium am Sonntagmorgen. Die letzten Verteidiger seien im Asowstahlwerk umzingelt und könnten bis 13 Uhr (12 Uhr MESZ) kapitulieren. Das Stahlwerk ist etwa elf Quadratkilometer groß.

Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow sagte am Samstag, dort befänden sich noch etwa 2500 ukrainische Soldaten sowie rund 400 „ausländische Söldner“. „Im Fall einer weiteren Gegenwehr werden sie alle vernichtet“, sagte Konaschenkow. Die Ukraine machte keine Angaben zur Zahl der Verteidiger. Unabhängig überprüft werden konnte die von Konaschenkow genannte Zahl nicht.

Russische Soldaten fordern ukrainische Streitkräfte zur Kapitulation auf

Strategisch wichtige Stadt

Mariupol ist strategisch wichtig, weil es auf der Landverbindung zwischen der von Russland annektierten Krim und den Gebieten prorussischer Rebellen in der Ostukraine liegt. Durch eine Kapitulation der Ukrainer dort bekäme Russland Truppen frei, die es für seine geplante Offensive im Donbass einsetzen könnte.

Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den Westen erneut dazu aufgerufen, sein Land mit schweren Waffen zu unterstützen. „Entweder unsere Partner geben der Ukraine all die notwendigen schweren Waffen, die Flugzeuge sofort, damit wir den Druck der Besatzer auf Mariupol verringern und die Blockade brechen können“, sagte er in seiner nächtlichen Videoansprache an die Nation. „Oder wir machen das über Verhandlungen, in denen die Rolle unserer Partner entscheidend sein sollte.“

In der seit Wochen belagerten Hafenstadt am Asowschen Meer sind neben den verteidigenden ukrainischen Truppen Zehntausende Zivilisten eingeschlossen. Die Lage in der Stadt sei unmenschlich und Russland „versucht vorsätzlich, jeden dort zu zerstören“, sagte Selenskyj.

Ende für jedes Format von Verhandlungen?

Er verknüpfte das Schicksal der Stadt mit jeglichen Verhandlungen über ein Ende des Krieges. „Die Zerstörung unserer Leute in Mariupol – was sie jetzt machen – kann das Ende für jedes Format von Verhandlungen bedeuten“, sagte Selenskyj am Samstag in einem Interview. Mariupol liegt im Gebiet Donezk, das prorussische Separatisten mit russischer Hilfe komplett unter ihre Kontrolle bringen wollen.

Zuvor hatte die russische Armee ukrainischen Angaben zufolge ihre Luftangriffe auf Mariupol fortgesetzt. Das teilte der ukrainische Generalstab in seinem Lagebericht am Sonntag mit. Angriffe seien auch im Bereich des Hafens erfolgt, hieß es weiter. Russische Einheiten bereiteten sich zudem „vermutlich“ auf eine Marineoperation zur Landung in Mariupol vor.

Moskau hatte am Samstag erklärt, dass die Stadt bereits praktisch unter Kontrolle russischer Einheiten stünde.

In dem Generalstabsbericht hieß es zudem, eine Teilblockade der Millionenstadt Charkiw im Osten des Landes und der Beschuss von Wohngebieten dort dauere an. Er warnte zudem vor der weiteren Möglichkeit von Raketenangriffen auf die Regionen Tschernihiw im Norden und Sumy im Nordosten. Von dort hatten sich russische Truppen jüngst nach Verlusten und aufgrund eines künftigen russischen Fokus der Kämpfe auf den Osten des Landes zurückgezogen.

RND/AP/dpa