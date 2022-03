Mariupol: Bürgermeister wirft russischem Militär Völkermord vor

Die Lage in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol ist nach wie vor dramatisch. Bürgermeister Wadym Bojteschenko lobte den „heroischen Widerstand“ der Ukrainer – und beschuldigt Russland des Völkermordes.

Bewohner gehen am Freitag an einem zerstörten Gebäude in der ukrainischen Stadt Mariupol vorbei. Quelle: IMAGO/Xinhua