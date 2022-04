Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert weiter an. Millionen Menschen sind aus dem Land geflohen, viele Städte sind zerstört. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Papst Franziskus zelebriert die Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz im Vatikan. In diesem Zuge forderte er auch eine Waffenruhe in der Ukraine an Ostern. Quelle: Gregorio Borgia/AP/dpa