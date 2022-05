Russlands Krieg gegen die Ukraine verlagert sich zunehmend in den Osten des Landes. Millionen Menschen sind bereits geflohen, viele Städte sind zerstört. Verfolgen Sie alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, nimmt per Videolink aus dem Situationsraum in Kiew am Wall Street Journal "CEO Council Summi" teil. Quelle: Ukraine Presidency/ZUMA Press Wi