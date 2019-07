Berlin

Merkels Pressekonferenzen im Sommer haben Tradition. In diesem Jahr ist der Zeitpunkt besonders interessant. Verfolgen Sie die PK im Liveticker.

+++Die Pressekonferenz beginnt mit dem Thema Klima+++

Zunächst geht es um das Thema Klima. Merkel kündigt an, dass Deutschland bis zum Jahr 2050 klimaneutral sein soll. Außerdem soll der Kohleausstieg bis 2038 gelingen.

+++Die Kanzlerin ist da+++

Merkel kommt drei Minuten früher. Sie wird von Sicherheitsbeamten begleitet – und von Regierungssprecher Steffen Seibert..

+++90 Minuten Zeit für Fragen+++

Die Leiterin der Bundespressekonferenz kündigt ein Eingangsstatement der Kanzlerin an. Und sie sagt, dass Merkel eineinhalb Stunden Zeit mitbringen werde.

Vor dem Pult, hinter dem Merkel Platz nehmen wird, haben sich 20 Minuten vorher schon die ersten Fotografen postiert. Wenn die Kanzlerin kommt, wird man minutenlang nichts anderes als die Auslöser der Apparate hören. Und die Fotografen werden wie eine Wand erscheinen.

Am Dienstag wurde Merkels bisherige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ( CDU) vom Europaparlament zur künftigen EU-Kommissionschefin gewählt. Am Mittwoch übernahm CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dann überraschend den Spitzenposten im Verteidigungsministerium.

+++Erstmals Taschenkontrollen für Journalisten+++

Um zehn Uhr ist der Saal der Bundespressekonferenz schon zur Hälfte gefüllt. Die Journalisten wissen: Der Saal wird voll. Da gilt es, sich rechtzeitig einen Platz zu sichern. An der Treppe zum Aufgang sind erstmals Beamte des Bundeskriminalamtes zu Taschenkontrollen postiert. Das gab es noch nie.

Warum ist die Sommerpressekonferenz der Kanzlerin so besonders?

Außergewöhnlich ist zunächst, dass die 65-Jährige überhaupt in das Haus der Bundespressekonferenz kommt, in dem viele der in Berlin akkreditierten Journalisten aus dem In- und Ausland sitzen und das an diesem Tag stets rappelvoll ist. Normalerweise finden ihre Pressekonferenzen im Kanzleramt ein paar hundert Meter weiter auf der anderen Spreeseite statt. Merkel ist also nicht Gastgeberin und bestimmt auch nicht die Regeln. Sie ist Gast.

Besonders ist auch, dass die Zahl der Fragen an diesem Tag nicht begrenzt ist. Stattdessen gilt die Devise: Feuer frei! Merkel ist gekommen, um auf nahezu alles eine Antwort zu geben – und das bedeutet im Prinzip auch: So lange es die Journalisten wollen. Dabei geht es, zumal auch ausländische Korrespondenten teilnehmen, thematisch quer durch den Gemüsegarten.

Oft gibt sich Merkel schmallippig. Manchmal aber auch – gewollt oder ungewollt – humorvoll. Über ihren ehemaligen Kanzleramtschef und Vertrauten Ronald Pofalla sagte sie zum Beispiel mal, dieser sei „ein Versöhnungswerk auf Rädern“. Tatsächlich war vorher bekannt geworden, dass Pofalla zu seinem CDU-Parteifreund Wolfgang Bosbach gesagt hatte: „Ich kann Deine Fresse nicht mehr sehen.“

